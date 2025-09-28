Купянск, Северск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 28 сентября

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 28 сентября? Что происходит у Волчанска, Владимировки, Дроновки, Дерилово, Заречного, Катериновки, Константиновки, Купянска, Липцев, Малиновки, Мирнограда, Новоивановки, Новониколаевки, Новоселовки, Переездного, Покровска, Полтавки, Предтечино, Северска, Успеновки, Харькова, Шандриголово, Шахово и Ямполя?

WarGonzo

По данным Telegram-канала WarGonzo, на Южно-Донецком направлении ВС РФ продвигаются в районе Полтавки и расширяют плацдарм севернее Калиновского. Также на Запорожском фронте продолжаются ожесточенные бои на участке Степногорск — Приморское.

«На Покровском направлении войска РФ занимают новые позиции западнее Котлино, продвигаются в районе Миролюбовки. Сообщается, что на Добропольском участке у ВС РФ есть тактические успехи в селе Дорожное и на севере Никаноровки. Войска РФ продвигаются в районе Нового Шахово, ведут бои у Владимировки, Шахово, Золотого Колодезя. На Константиновском направлении ВС РФ занимают новые позиции в районе Клебан-Быкского водохранилища. Минобороны РФ официально подтвердило освобождение села Майское севернее Часова Яра», — пишет Telegram-канал WarGonzo.

По данным источника, на Краснолиманском направлении продолжается освобождение Заречного, ВС РФ оказывают давление на оборону ВСУ, постепенно сужая кольцо вокруг Северска: расширяют зону контроля дороги Ямполь — Дроновка, ведут тяжелые бои в самом Ямполе, продвигаются к Дроновке со стороны Серебрянки.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.



ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«Северный ветер»

Штурмовики ВС РФ продвинулись и закрепились в лесополосах западнее Юнаковки, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

«На Харьковском направлении продолжается уничтожение окруженных сил ВСУ в лесу западнее Синельниково. Штурмовые группы „Север“ продвигаются на левобережье Волчанска и в районе Тихого. На участке фронта Меловое — Хатнее авиация ВКС РФ и артиллерия наносили огневое поражение по скоплениям сил ВСУ», — говорится в публикации.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Дневник десантника»

На Северском направлении ВС РФ расширили зону контроля дороги Ямполь — Дроновка, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«Активное продвижение ВС РФ с этого участка Северского направления оказывает значительное давление на оборону противника на данном отрезке фронта. Постепенно сужается кольцо вокруг населенного пункта Северск, для ВСУ возрастает риск полной блокировки нашими войсками. Основные события сейчас разворачиваются в районе поселка Ямполя. Со стороны платформы Медовый наши воины продолжили движение в сторону Ямполя для поддержки штурмовых групп, которые заходят в поселок с северо-восточной стороны. Харьковское направление. Практически на всех участках этого направления ВС РФ продолжают продвигаться. Враг пытается контратаковать, но наши подразделения пресекают эти попытки. Волчанский и Липцевский участки. ВС РФ продвинулись на левобережье Волчанска, а также на востоке города. Ежедневно под Волчанском наши бойцы выявляют позиции врага во время разведывательных мероприятий, а потом по обнаруженным объектам отрабатывают расчеты „Солнцепека“. В районе населенного пункта Липцы без особых изменений, но наши подразделения наносят огневое поражение по пунктам дислокации боевиков ВСУ», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

