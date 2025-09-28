Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 сентября 2025 в 12:09

Погода в Москве в понедельник, 29 сентября: ждать ли холод и сильные дожди

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Москве и Московской области завтра, 29 сентября, ожидаются заморозки, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на понедельник?

Какая погода будет в Москве 29 сентября

В Москве завтра, 29 сентября, в дневное время столбики термометров поднимутся до +10 градусов.

«29 сентября будет переменная облачность. Без осадков. Температура в Москве ночью — от +1 до +3 градусов, по области — от -1 до +4 градусов. Температура днем в Москве — от +8 до +10 градусов, по области — от +6 до +11 градусов. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с», — рассказали в Гидрометцентре РФ.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также сообщил, что на следующей неделе в российскую столицу придут заморозки.

«С понедельника начнется заметное похолодание, потому что давление повысится. В понедельник, вторник, среду и четверг будет очень высокое давление, поэтому никаких осадков не будет, но погода будет холодная», — уточнил синоптик.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

По информации метеорологических центров, погода в течение завтрашнего дня в Москве будет стабильной, без осадков. Ночью и утром столбики термометров покажут от +4 до +7 градусов. Днем воздух прогреется до +10 градусов, однако ощущаться температура будет холоднее — около +5 градусов. К вечеру вновь похолодает до +6–8 градусов. Атмосферное давление будет стабильно высоким в течение всего дня — около 763–764 миллиметров ртутного столба.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 29 сентября

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 29 сентября в Санкт-Петербурге ожидаются заморозки.

«29 сентября будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный, юго-восточный слабый. Температура ночью — от +2 до +4 градусов, в пригородах местами заморозки до -1 градуса. Днем — от +10 до +12 градусов. Атмосферное давление будет повышаться», — говорится в прогнозе.

По данным метеоцентров, погода 29 сентября в Северной столице будет стабильной. Ночью и утром столбики термометров покажут от +2 до +5 градусов, при этом в предрассветные часы возможны кратковременные понижения до +1 градуса. Днем воздух прогреется до +11 градусов. К вечеру вновь похолодает до +5–8 градусов. Атмосферное давление будет стабильно высоким в течение всего дня — около 779 миллиметров ртутного столба.

