Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
27 сентября 2025 в 03:57

Москвичей предупредили о скором похолодании

Вильфанд: в Москве с понедельника ожидается похолодание до 0 градусов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С начала следующей недели Москву ожидает похолодание, ночью температура может опуститься до 0 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает «Интерфакс». Отмечается, что в Московской области возможны заморозки до минус 3 градусов.

Начиная с понедельника начнется такое заметное похолодание, потому что давление повысится. В понедельник, вторник, среду и четверг будет очень высокое давление, поэтому никаких осадков не будет, но погода будет холодная, — сказал Вильфанд.

Дневные показатели составят от 8 до 10 градусов тепла, что на 3–4 градуса ниже климатической нормы, добавил глава Гидрометцентра. Незначительное потепление до 14 градусов ожидается только в конце недели, заключил он.

Ранее сообщалось, что бабье лето в Москве может наступить в октябре из-за аномально теплого августа. Как сообщил метеоролог Алексей Сафонов, в этом году метеорологическое и бабье лето объединились из-за сухой и теплой погоды в последний месяц лета.

До этого в Якутске выпал первый снег. За сутки из-за осадков произошло десять ДТП, одно из них в области — там столкнулись сразу три машины. На выездах из города образовались пробки.

Роман Вильфанд
Гидрометцентр
Москва
погода
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-судью из Краснодара обвинили в захвате сельхозпредприятия
Несколько БПЛА заметили над крупнейшей авиабазой Дании
В Госдуме порадовалась из-за решения УЕФА не отстранять Израиль от турниров
В Госдуме раскрыли судьбу бумажных пенсионных удостоверений
Названы дата и место прощания с Тиграном Кеосаяном
Пять продуктов из России «захватывают» Китай
«Крупная бойня»: в МИД раскрыли, чем ЕС грозит провокация Киева с БПЛА
Стала известна судьба замка Пугачевой в деревне Грязи
Королевская семья Британии: последние новости, Уильям заговорил о раке Кейт
Суд в Сирии заочно выдал ордер на арест Башара Асада
В МИД России объяснили, зачем Европе нужна «стена от дронов»
«Самозапрет на новости»: Артемий Лебедев выступил с необычной инициативой
В истории о сгоревшей в квартире россиянке всплыли мошенники
«Думали, как выжить»: Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным
Складываю свинину в квас — получается верещака по-белорусски
Названа главная опасность кредитов и кредитных карт
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 27 сентября, фото, видео
Власти Германии хотят пойти на неожиданный шаг из-за беспилотников
Отчим облил падчерицу кипятком за отказ помыть посуду
Итальянская паста карбонара – блюдо, которое влюбляет с первой вилки
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.