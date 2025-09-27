Москвичей предупредили о скором похолодании Вильфанд: в Москве с понедельника ожидается похолодание до 0 градусов

С начала следующей недели Москву ожидает похолодание, ночью температура может опуститься до 0 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает «Интерфакс». Отмечается, что в Московской области возможны заморозки до минус 3 градусов.

Начиная с понедельника начнется такое заметное похолодание, потому что давление повысится. В понедельник, вторник, среду и четверг будет очень высокое давление, поэтому никаких осадков не будет, но погода будет холодная, — сказал Вильфанд.

Дневные показатели составят от 8 до 10 градусов тепла, что на 3–4 градуса ниже климатической нормы, добавил глава Гидрометцентра. Незначительное потепление до 14 градусов ожидается только в конце недели, заключил он.

Ранее сообщалось, что бабье лето в Москве может наступить в октябре из-за аномально теплого августа. Как сообщил метеоролог Алексей Сафонов, в этом году метеорологическое и бабье лето объединились из-за сухой и теплой погоды в последний месяц лета.

До этого в Якутске выпал первый снег. За сутки из-за осадков произошло десять ДТП, одно из них в области — там столкнулись сразу три машины. На выездах из города образовались пробки.