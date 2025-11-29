«Снег, гололед, метель»: Вильфанд рассказал о погоде в ближайшие дни Вильфанд: метели и резкое похолодание ожидаются в 13 регионах в ближайшие дни

Резкое похолодание, гололед и метели ожидаются в ближайшие дни в 13 российских регионах, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, которые приводит ТАСС, ухудшение погодных условий прогнозируется как в Сибири, так и на Дальнем Востоке.

На выходных в Новосибирской, Кемеровской, Томской областях прогнозируется сильная гололедица, в Республике Алтай — снег, гололедные явления, метель, поскольку ветер там достигает 20 м/с. В центральных и южных районах Красноярского края и Хакасии ожидаются сильный снег, гололедица и резкое понижение температуры воздуха на 10-15 градусов и более, — рассказал Вильфанд.

Сильные снегопады, по информации синоптика, стоит ожидать также на юго-западе Иркутской области, а в Омском регионе — гололедицу. Приморский край в ближайшие дни накроют снегопады, метель и почти что ураганный ветер. На Курилах, добавил Вильфанд, и вовсе ожидаются ураганы, дожди со снегом и проблемы с судоходством.

Ранее глава Гидрометцентра отмечал, что температура в первый зимний месяц на территории центра европейской части России будет около и выше нормы. По его словам, в начале декабря сильных осадков и снегопадов ждать не стоит из-за высокого давления в регионе.