ПВО за сутки сбила более 230 БПЛА, авиабомб и снарядов HIMARS

Средства противовоздушной обороны уничтожили шесть управляемых авиабомб и 230 БПЛА, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Кроме того, российским войскам удалось сбить шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и Vampire.

Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, <…> 230 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что Вооруженные силы РФ выбили украинских военных с позиций на главном вентиляционном стволе шахты «Покровское». Бои шли вблизи поселка Котлино к западу от Покровска (Красноармейск). Он также уточнил, что ВСУ перебрасывают в этот район значительные резервы.

До этого российские бойцы группировки «Север» в Сумской области захватили боеспособный модуль системы управления огнем от американского противотанкового ракетного комплекса BGM-71 TOW. По словам офицера с позывным Фанат, на трофее есть маркировки Военно-морских сил США и главного агентства НАТО.