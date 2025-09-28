Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 сентября 2025 в 11:15

Синоптик назвал дату начала «старого бабьего лета» в Москве

Синоптик Тишковец: бабье лето придет в Москву в начале октября

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Старое бабье лето» ждет жителей Москвы на следующей неделе, с 29 сентября по 5 октября, заявил в беседе с РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, погоду будет определять обширная область повышенного атмосферного давления.

На следующей неделе москвичей ждет старое бабье лето. Уже в понедельник инициатива перейдет к южной периферии антициклона, благодаря чему осадки маловероятны, — отметил синоптик.

Так, 29 сентября ночью посвежеет до +2...+5 градусов, днем воздух прогреется от +9 до +12 градусов, подчеркнул он. Ночью и утром вторника, среды и четверга столбики уличных термометров будут колебаться около нулевой отметки, возможны заморозки. После полудня потеплеет до +13 градусов. В конце недели по ночам ожидается от +1 до +6 градусов, а днем — от +9 до +14 градусов, резюмировал Тишковец.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что на большей части территории России в ближайшие дни прогнозируется температура ниже нормы. По его словам, в ряде регионов резко похолодает на 15–20 градусов, и даже на юге будут зафиксированы ночные заморозки.

Москва
погода
синоптики
бабье лето
Евгений Тишковец
