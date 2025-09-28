Каждый второй россиянин обманывает, когда говорит об ИИ

Примерно половина россиян, использующих искусственный интеллект, выдает сгенерированные им результаты за свои собственные, сообщает ТАСС. При этом 17% из них делают это регулярно, свидетельствуют результаты опроса.

Почти половина опрошенных (43%) выдает результаты, сгенерированные ИИ, за свои. Из них четверть (27%) делает это иногда, а 17% — регулярно, — говорится в публикации.

При этом 57% опрошенных указали, что они скорее работают вместе с ИИ и дорабатывают ответы. Поэтому им не приходится выдавать генеративные тексты за свои.

Почти половина опрошенных (44%) автоматизировали с помощью ИИ до четверти своих рутинных задач, будь то составление отчета, анализ данных или ведение переписки. Каждый третий участник опроса (29%) смог поручить искусственным помощникам от 25% до 50% своих задач. Лишь каждый пятый (19%) делегирует до 75% своей работы, а 8% — более 75%.

