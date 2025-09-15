Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 23:03

Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах

Спасатели отказались от эвакуации погибшей в горах биатлонистки Дальмайер

Лаура Дальмайер Лаура Дальмайер Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Тело двукратной олимпийской чемпионки по биатлону Лауры Дальмайер, погибшей в горах Пакистана, решено не эвакуировать. Такое решение было принято группой экспертов после тщательного анализа обстановки на месте трагедии, указывает Bild.

На прошлой неделе команда спасателей смогла пересмотреть ситуацию на пике Лайла. В результате тело Лауры Дальмайер не будет эвакуировано, — отметила группа экспертов.

Причина отказа от рискованной операции официально не называется. Однако это решение совпадает с последней волей самой спортсменки. Согласно имеющейся информации, Лаура Дальмайер заранее завещала в случае своей гибели в горах оставить свое тело там, где ее настигла смерть.

Инцидент произошел в конце июля, когда биатлонистка в составе группы совершала восхождение на пик Лайла в горной системе Каракорум. Дальмайер попала под внезапный камнепад и погибла. Ее напарнице удалось избежать травм и оперативно вызвать помощь, однако спасатели так и не смогли добраться до спортсменки.

После оценки ситуации эксперты изначально рассматривали возможность организации операции по эвакуации тела, однако в конечном итоге от этого плана отказались. Решающим фактором, вероятно, стала крайне сложная и опасная локализация происшествия.

Ранее сообщалось, что в поисках Дальмайер участвовали альпинисты из разных стран, в том числе опытный немец Томас Хубер. Однако операция изначально была обречена — во время камнепада женщину ударило по голове, она не подавала признаков жизни.

Лаура Дальмайер
горы
альпинисты
тела
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский сообщил, где хочет встретиться с Путиным и Трампом
Выбраны международные ведущие конкурса «Интервидение»
ВСУ дрожат от чудо-бомб ВС РФ. Чем уникально страшное оружие Белоусова
Пять стран выступили против антироссийских санкций ЕС
Перевозка детей без автокресел будет наказываться строже
Стали известны самые распространенные виды рака в РФ
«У вас проблемы»: Трамп резко ответил на вопрос украинского журналиста
Стало известно, кто первым опознал предполагаемого убийцу Кирка
Сумку с долларами изъяли у иностранца в российском аэропорту
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.