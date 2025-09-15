Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах Спасатели отказались от эвакуации погибшей в горах биатлонистки Дальмайер

Тело двукратной олимпийской чемпионки по биатлону Лауры Дальмайер, погибшей в горах Пакистана, решено не эвакуировать. Такое решение было принято группой экспертов после тщательного анализа обстановки на месте трагедии, указывает Bild.

На прошлой неделе команда спасателей смогла пересмотреть ситуацию на пике Лайла. В результате тело Лауры Дальмайер не будет эвакуировано, — отметила группа экспертов.

Причина отказа от рискованной операции официально не называется. Однако это решение совпадает с последней волей самой спортсменки. Согласно имеющейся информации, Лаура Дальмайер заранее завещала в случае своей гибели в горах оставить свое тело там, где ее настигла смерть.

Инцидент произошел в конце июля, когда биатлонистка в составе группы совершала восхождение на пик Лайла в горной системе Каракорум. Дальмайер попала под внезапный камнепад и погибла. Ее напарнице удалось избежать травм и оперативно вызвать помощь, однако спасатели так и не смогли добраться до спортсменки.

После оценки ситуации эксперты изначально рассматривали возможность организации операции по эвакуации тела, однако в конечном итоге от этого плана отказались. Решающим фактором, вероятно, стала крайне сложная и опасная локализация происшествия.

Ранее сообщалось, что в поисках Дальмайер участвовали альпинисты из разных стран, в том числе опытный немец Томас Хубер. Однако операция изначально была обречена — во время камнепада женщину ударило по голове, она не подавала признаков жизни.