15 сентября 2025 в 15:20

В Пакистане готовят эвакуацию тела двукратной олимпийской чемпионки

Тело двукратной олимпийской чемпионки Дальмайер эвакуируют из гор Пакистана

Лаура Дальмайер Лаура Дальмайер Фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Тело двукратной олимпийской чемпионки по биатлону Лауры Дальмайер будет эвакуировано с гор Пакистана, сообщает Bild со ссылкой на горного гида Калима Шани. Спортсменка погибла в результате камнепада.

О смерти Дальмайер при восхождении на пик Лайла в горах Каракорум стало известно 30 июля. Спортсменка 28 июля попала под камнепад на высоте около 5,7 тысячи метров. Ее напарница обратилась в экстренные службы, однако спасательный вертолет оказался на месте происшествия лишь утром 29 июля из-за труднодоступности района. Ввиду угрозы нового камнепада спасатели не могли добраться до тела 31-летней биатлонистки.

Напарница Дальмайер Марина Краусс отмечала, что погибшая в горах двукратная олимпийская чемпионка по биатлону могла выжить. По ее словам, им не стоило поворачивать назад.

Спортивную карьеру Дальмайер завершила в 2019 году. Она является двукратной олимпийской чемпионкой 2018 года, семикратной чемпионкой мира и обладательницей Кубка мира 2016–2017 годов.

Ранее стало известно, что Дальмайер в своем завещании выразила желание, чтобы в случае гибели ее тело оставили в горах и не рисковали жизнью ради спасения. Родственники спортсменки попросили уважать ее последнюю волю.

горы
альпинисты
Пакистан
Лаура Дальмайер
