28 сентября 2025 в 11:26

«Нужно признать очевидное»: назван победитель в конфликте на Украине

Экс-депутат ЕП Шопрад: Россия одерживает победу в украинском конфликте

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Россия одерживает победу в продолжающемся конфликте на Украине и обладает необходимыми ресурсами для его успешного завершения в долгосрочной перспективе, заявил ТАСС французский геополитик и бывший депутат Европарламента Эмерик Шопрад. По его мнению, западным странам следует проявить реализм и начать переговорный процесс.

Я думаю, что сегодня нужно признать очевидное, даже если это трудно: это была долгая война, Россия ее выигрывает, и Россия способна выиграть ее в долгосрочной перспективе, — указал политик.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал украинского лидера Владимира Зеленского проявить сдержанность, сославшись на наличие «хорошего предложения» по урегулированию конфликта на Украине. Данное заявление было сделано в ответ на угрозы президента Украины о возможных ударах по Кремлю. Лукашенко уточнил, что глава Белого дома Дональд Трамп уже проинформирован об этой инициативе.

Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс отметил необходимость детальных переговоров для достижения реального прогресса в урегулировании украинского конфликта. Комментируя целесообразность новой личной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, он подчеркнул важность привлечения к обсуждениям военных экспертов, дипломатов и специалистов по безопасности.

Франция
политика
конфликты
Украина
