Раскрыто, когда жители России чаще пользуются курьерской доставкой «Русский Стандарт»: зимой и весной россияне чаще пользовались доставкой

Исследование банка «Русский Стандарт» показало, что пик числа платежей за заказы с курьерской доставкой в 2025 году пришелся на весну и зиму, передает ТАСС. При этом самый высокий средний чек был зафиксирован зимой — 3086 рублей, а весной он составил 2918 рублей.

Летом число платежей снизилось на 6% по сравнению с весной, что связано с комфортной погодой. Средний чек за курьерские услуги в летний период составил 2860 рублей, а осенью, с возвращением россиян с каникул, показатель вырос на 21%, достигнув 3059 рублей.

Ранее стало известно, что, согласно результатам опроса SuperJob, 50% жителей Санкт-Петербурга поддержали запрет на работу мигрантов в роли курьеров. В Москве за аналогичную меру высказались 44% респондентов. В то же время в Петербурге 21% опрошенных выступили против введения ограничений.

Кроме того, доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что мошенники стали чаще обманывать россиян, представляясь курьерами маркетплейсов. Он отметил, что настоящие сотрудники служб доставки никогда не просят коды подтверждения.