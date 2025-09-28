Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
28 сентября 2025 в 10:00

Трамвай сгорел дотла в Орске на фоне угрозы атаки БПЛА

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Трамвай сгорел в оренбургском Орске на проспекте Мира, пишет Telegram-канал «112». Во время ЧП там находились кондуктор и два пассажира. Они успели эвакуироваться и не пострадали. Пожарные потушили трамвай, его эвакуировали с места происшествия.

Между тем губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил, что в регионе объявлена опасность атаки БПЛА. Он призвал местных жителей проявлять бдительность.

В МУП «Орсгортранс» заявили, что утром трамвай вышел на линию в технически исправном состоянии. Специалисты проведут проверку и установят причины возгорания.

Ранее стало известно, что прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа проводит проверку после возгорания в жилом доме поселка Североонежского. При пожаре были обнаружены тела двух детей в возрасте двух и трех лет.

До этого в селе Малореченском под Алуштой произошел пожар, в результате которого погиб 15-летний подросток. По версии следствия, возгорание началось на кухне из-за неисправности отопительного оборудования или замыкания электропроводки.

Орск
трамваи
пассажиры
пожары
происшествия
Оренбургская область
эвакуация
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле рассказали о попытках Зеленского стать для Европы «бравым воякой»
Ошибка матери в лечении кашля чуть не стоила ее ребенку жизни
В РПЦ высказались о призывах священника не запрещать аборты
Фитнес-тренер раскрыла топ-3 самых полезных упражнения на руки
Россиянам объяснили, что делать при звонках коллекторов по долгам ЖКХ
Суд решил судьбу третьего продавца смертоносного самогона в Ленобласти
Шопский салат с брынзой – простое блюдо для ужина
Стало известно, сколько дронов ВСУ сбил «Купол Донбасса» за неделю
Мишустин прислал венок с красными розами на церемонию прощания с Кеосаяном
ПП-перекус: полезные кексы из ржаной муки без лишних хлопот
Сентябрьский снегопад застал врасплох российских водителей
Рой БПЛА над РФ, ракетный удар по Белгороду: как ВСУ атакуют РФ 28 сентября
Движение машин по Крымскому мосту временно перекрывали
Минобороны РФ сообщило о поражении важных объектов ВСУ в Донбассе
На Западе раскрыли планы Си Цзиньпина насчет Тайваня
Xzibit рассказал о своем отношении к России
Минобороны РФ заявило об активной зачистке пригородной территории Кировска
На военные аэродромы и ВПК Украины обрушилось высокоточное оружие России
ПВО за сутки сбила более 230 БПЛА, авиабомб и снарядов HIMARS
Раскрыты масштабы возможной продажи суррогата в Ленобласти
Дальше
Самое популярное
Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано
Общество

Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю
Семья и жизнь

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.