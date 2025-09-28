Трамвай сгорел дотла в Орске на фоне угрозы атаки БПЛА

Трамвай сгорел в оренбургском Орске на проспекте Мира, пишет Telegram-канал «112». Во время ЧП там находились кондуктор и два пассажира. Они успели эвакуироваться и не пострадали. Пожарные потушили трамвай, его эвакуировали с места происшествия.

Между тем губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил, что в регионе объявлена опасность атаки БПЛА. Он призвал местных жителей проявлять бдительность.

В МУП «Орсгортранс» заявили, что утром трамвай вышел на линию в технически исправном состоянии. Специалисты проведут проверку и установят причины возгорания.

