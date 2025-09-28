Володин прибыл с визитом в азиатскую страну Володин прилетел с официальным визитом во Вьетнам

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин прибыл с официальным визитом во Вьетнам, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента. Он возглавляет российскую делегацию. Визит осуществляется по приглашению председателя Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Чан Тхань Мана.

В Ханое состоится четвертое заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Государственной думой и Национальным собранием Вьетнама. В ходе встречи планируется обсудить вопросы, связанные с законодательным обеспечением развития торгово-экономических отношений и улучшения инвестиционного климата. Кроме того, в рамках визита запланирован ряд встреч Володина с руководством вьетнамской республики.

Ранее король Малайзии Султан Ибрагим прибыл с визитом в Казань. Монарха в аэропорту встречал раис Рустам Минниханов. Султан Ибрагим поздравил его с назначением на должность главы республики.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди после телефонного разговора с Путиным сообщил, что с нетерпением ждет его визита в Индию. До этого советник Моди по национальной безопасности Аджит Довал анонсировал поездку российского президента в Нью-Дели в конце текущего года. Он выразил надежду на значительные результаты от предстоящей встречи лидеров двух стран.