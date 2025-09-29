Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
29 сентября 2025 в 10:00

Пирог с капустой без замеса теста. Это очень просто и быстро, и продукты самые доступные и многими любимые

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот пирог — мое главное спасение, когда хочется домашней выпечки, но совсем нет времени на возню с тестом. Никакого замеса, раскатки и липких рук! Основа получается сама собой, пока вы готовите начинку. Простота рецепта просто поражает, а результат всегда вызывает восторг. Самые обычные продукты превращаются в невероятно вкусный сочный пирог, который не стыдно подать к обеду или на праздничный стол. Идеальный вариант для занятых хозяек.

Нам понадобится: 1 кочан капусты (около 1 кг), 1 стакан муки, 1 стакан кефира, 3 яйца, 100 г майонеза, 1 ч. л. разрыхлителя, соль, перец, зелень. Капусту шинкуем, солим и хорошо мнем руками, чтобы она дала сок. Оставляем на 10 минут.

В миске смешиваем яйца, кефир, майонез, соль. Добавляем просеянную муку с разрыхлителем, перемешиваем до гладкого теста. В тесто выкладываем капусту и мелко нарезанную зелень, аккуратно перемешиваем.

Форму для выпечки смазываем маслом. Выливаем капустное тесто, разравниваем ложкой. Выпекаем при 180°C 40–50 минут до золотистой корочки. Проверяем готовность зубочисткой. Даем пирогу немного остыть в форме. Подаем теплым или холодным. Вкуснее всего со сметаной!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

Читайте также
Готовлю хрустящие полоски с яблоками. Исчезают за пять минут! Вкуснее и проще шарлотки
Общество
Готовлю хрустящие полоски с яблоками. Исчезают за пять минут! Вкуснее и проще шарлотки
Яблоки с этим рецептом исчезают влет: фруктовые колечки в пышном кляре
Общество
Яблоки с этим рецептом исчезают влет: фруктовые колечки в пышном кляре
Насыпной пирог с капустой: не нужно ничего раскатывать или замешивать
Общество
Насыпной пирог с капустой: не нужно ничего раскатывать или замешивать
Закатываю в банки на зиму щи — лучшая заготовка для лентяев
Общество
Закатываю в банки на зиму щи — лучшая заготовка для лентяев
Смешала овсянку с творогом и яблоком, на выходе — обалденный пирог: самый нежный, и всего 97 ккал
Общество
Смешала овсянку с творогом и яблоком, на выходе — обалденный пирог: самый нежный, и всего 97 ккал
рецепты
капуста
пироги
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Праведная битва»: Путин раскрыл значение СВО
Эрдоган раскрыл, о чем беседовал с Трампом на переговорах в Белом доме
Белоусов официально утвердил начало осеннего призыва с октября
Приметы 30 сентября: приметы на зиму в день Веры, Надежды и Любови
Путин обратился с поздравлениями к гражданам в День воссоединения
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 сентября 2025 года
Территорию сектора Газа могут наделить особыми льготами
Жители европейской части России стали свидетелями сияющего явления
Идеальный ужин за пятнадцать минут: испанская тортилья с картофелем
Смерть Кеосаяна, мнение об СВО, карьера: как живет Алена Хмельницкая
На Украине участились случаи срыва траурных процессий по бойцам ВСУ
Запреты на прием и выпуск самолетов ввели в одном из аэропортов РФ
Грузинская кухня: диетическое пхали для здорового стола
Россиян сняли с рейса в Анталье из-за неожиданной проблемы
Симоньян опубликовала архивные кадры после прощания с Кеосаяном
Москвичей предупредили об опасном погодном явлении
Очевидцы сообщили о прозвучавшей серии взрывов над Белгородом
«Это странно»: Западу указали на ведущуюся войну нового типа против РФ
«Стена дронов» рушится, не начав строиться: почему НАТО так опозорилось
Иранское телевидение спрятало колени европейского дипломата
Дальше
Самое популярное
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка
Общество

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября
Регионы

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.