Пирог с капустой без замеса теста. Это очень просто и быстро, и продукты самые доступные и многими любимые

Этот пирог — мое главное спасение, когда хочется домашней выпечки, но совсем нет времени на возню с тестом. Никакого замеса, раскатки и липких рук! Основа получается сама собой, пока вы готовите начинку. Простота рецепта просто поражает, а результат всегда вызывает восторг. Самые обычные продукты превращаются в невероятно вкусный сочный пирог, который не стыдно подать к обеду или на праздничный стол. Идеальный вариант для занятых хозяек.

Нам понадобится: 1 кочан капусты (около 1 кг), 1 стакан муки, 1 стакан кефира, 3 яйца, 100 г майонеза, 1 ч. л. разрыхлителя, соль, перец, зелень. Капусту шинкуем, солим и хорошо мнем руками, чтобы она дала сок. Оставляем на 10 минут.

В миске смешиваем яйца, кефир, майонез, соль. Добавляем просеянную муку с разрыхлителем, перемешиваем до гладкого теста. В тесто выкладываем капусту и мелко нарезанную зелень, аккуратно перемешиваем.

Форму для выпечки смазываем маслом. Выливаем капустное тесто, разравниваем ложкой. Выпекаем при 180°C 40–50 минут до золотистой корочки. Проверяем готовность зубочисткой. Даем пирогу немного остыть в форме. Подаем теплым или холодным. Вкуснее всего со сметаной!

