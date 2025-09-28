Смешала овсянку с творогом и яблоком, на выходе — обалденный пирог: самый нежный, и всего 97 ккал

Смешала овсянку с творогом и яблоком, на выходе — обалденный пирог: самый нежный, и всего 97 ккал! Воздушный, ароматный и невероятно легкий пирог, который станет идеальным десертом для тех, кто следит за питанием. Идеальный баланс белка и сложных углеводов без ущерба для вкуса!

Ингредиенты

Творог 5% — 200 г

Яблоко — 1 шт. (крупное)

Яйца — 2 шт.

Хлопья овсяные — 50 г (смолоть)

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Корица — 1/2 ч. л.

Ванильный экстракт — 2–3 капли

Соль — щепотка

Приготовление

Яйца взбейте с щепоткой соли до легкой пены. Добавьте молотые хлопья, разрыхлитель и корицу. Введите творог, взбивайте до однородности. Яблоко очистите, нарежьте кубиками, аккуратно вмешайте в тесто. Перелейте массу в силиконовую форму (диаметром 16–18 см). Выпекайте при 180°C 35–40 минут. Дайте полностью остыть перед подачей.

Совет: для карамельных нот добавьте 1 ч. л. кленового сиропа в тесто.

