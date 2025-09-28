Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
28 сентября 2025 в 18:30

Смешала овсянку с творогом и яблоком, на выходе — обалденный пирог: самый нежный, и всего 97 ккал

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Смешала овсянку с творогом и яблоком, на выходе — обалденный пирог: самый нежный, и всего 97 ккал! Воздушный, ароматный и невероятно легкий пирог, который станет идеальным десертом для тех, кто следит за питанием. Идеальный баланс белка и сложных углеводов без ущерба для вкуса!

Ингредиенты

  • Творог 5% — 200 г
  • Яблоко — 1 шт. (крупное)
  • Яйца — 2 шт.
  • Хлопья овсяные — 50 г (смолоть)
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Корица — 1/2 ч. л.
  • Ванильный экстракт — 2–3 капли
  • Соль — щепотка

Приготовление

  1. Яйца взбейте с щепоткой соли до легкой пены. Добавьте молотые хлопья, разрыхлитель и корицу. Введите творог, взбивайте до однородности. Яблоко очистите, нарежьте кубиками, аккуратно вмешайте в тесто.
  2. Перелейте массу в силиконовую форму (диаметром 16–18 см). Выпекайте при 180°C 35–40 минут. Дайте полностью остыть перед подачей.

Совет: для карамельных нот добавьте 1 ч. л. кленового сиропа в тесто.

Ранее мы готовили обалденный творожный пирог с грушей и сыром. Хоть к шампанскому, хоть к чаю!

пироги
овсянка
яблоки
творог
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России сделали прогноз по дальнейшему снижению ключевой ставки
Правильная ориентация теплицы по сторонам света: секрет богатого урожая
«Вернулся в славянское пространство»: боец Рындовский о России
Российская теннисистка добилась успеха на турнире в Китае
Индия задумалась о покупке новых систем ПВО у России
Синоптик предупредил о серьезном похолодании в Москве на этой неделе
ВС России разгромили пункты управления БПЛА ВСУ под Константиновкой
«Кажется, будто гриб»: боец рассказал о новых «изобретениях» ВСУ в ДНР
Массовый десант мигрантов высадился в европейскую страну
В деле о хищениях у Минобороны РФ появился новый фигурант
В Китае за неделю обнаружили более 3 тыс. случаев заражения чикунгуньей
День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии: открытки для близких
Кадровые чистки и освобождение юга ДНР: новости СВО к утру 29 сентября
Боец ВС РФ рассказал, как ВСУ бросили умирать раненого наемника из США
«Это мрачно»: Сальдо описал обстановку в подконтрольном Киеву Херсоне
Песков объяснил, как Россия ответит на сбитие объектов в ее пространстве
Швеция задумалась о создании собственного ядерного оружия
Кардиохирург Лео Бокерия сравнил вред от обычных и электронных сигарет
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 29 сентября: инфографика
Мошенники придумали новую схему с доходами от продажи полезных ископаемых
Дальше
Самое популярное
Классическое болгарское лечо с морковью — ароматная заготовка на зиму
Общество

Классическое болгарское лечо с морковью — ароматная заготовка на зиму

Картофель по-французски с луком и морковью: обалденное блюдо вкуснее мясных
Общество

Картофель по-французски с луком и морковью: обалденное блюдо вкуснее мясных

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.