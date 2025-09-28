Салат «Италия» с макаронами: суперская и простая закуска с овощами

Салат «Италия» с макаронами: суперская и простая закуска с овощами! Яркий и свежий салат, который перенесёт вас на солнечное побережье! Идеальное сочетание аль денте пасты, сочных овощей и ароматного травяного соуса. Отличный вариант для лёгкого ужина или сытного обеда.

Ингредиенты

Паста пенне/фузилли — 150 г

Помидоры черри — 200 г

Перец болгарский — 1 шт.

Огурец — 1 шт.

Маслины/оливки — 100 г

Лук красный — 1/2 шт.

Рукола — 50 г

Базилик свежий — 5–6 листьев

Для соуса

Масло оливковое — 4 ст. л.

Уксус бальзамический — 1 ст. л.

Чеснок — 1 зубчик

Орегано сушёное — 1/2 ч. л.

Соль — по вкусу

Перец чёрный — по вкусу

Приготовление

Пасту отварите в подсоленной воде до состояния аль денте, промойте холодной водой. Овощи нарежьте: перец — соломкой, огурец — полукольцами, помидоры — дольками, лук — тонкими полукольцами. Маслины разрежьте пополам. Для соуса смешайте оливковое масло, бальзамический уксус, измельчённый чеснок и специи. Соедините пасту с овощами, полейте соусом, аккуратно перемешайте. Перед подачей украсьте листьями базилика.

Совет: для сытности добавьте 100 г моцареллы.

