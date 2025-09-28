Салат «Италия» с макаронами: суперская и простая закуска с овощами! Яркий и свежий салат, который перенесёт вас на солнечное побережье! Идеальное сочетание аль денте пасты, сочных овощей и ароматного травяного соуса. Отличный вариант для лёгкого ужина или сытного обеда.
Ингредиенты
- Паста пенне/фузилли — 150 г
- Помидоры черри — 200 г
- Перец болгарский — 1 шт.
- Огурец — 1 шт.
- Маслины/оливки — 100 г
- Лук красный — 1/2 шт.
- Рукола — 50 г
- Базилик свежий — 5–6 листьев
Для соуса
- Масло оливковое — 4 ст. л.
- Уксус бальзамический — 1 ст. л.
- Чеснок — 1 зубчик
- Орегано сушёное — 1/2 ч. л.
- Соль — по вкусу
- Перец чёрный — по вкусу
Приготовление
- Пасту отварите в подсоленной воде до состояния аль денте, промойте холодной водой. Овощи нарежьте: перец — соломкой, огурец — полукольцами, помидоры — дольками, лук — тонкими полукольцами. Маслины разрежьте пополам.
- Для соуса смешайте оливковое масло, бальзамический уксус, измельчённый чеснок и специи. Соедините пасту с овощами, полейте соусом, аккуратно перемешайте. Перед подачей украсьте листьями базилика.
Совет: для сытности добавьте 100 г моцареллы.
Ранее мы готовили сырные макароны. Простой рецепт соуса из 4 ингредиентов — выручает всегда.