28 сентября 2025 в 16:00

Салат «Италия» с макаронами: суперская и простая закуска с овощами

Салат «Италия» с макаронами: суперская и простая закуска с овощами! Яркий и свежий салат, который перенесёт вас на солнечное побережье! Идеальное сочетание аль денте пасты, сочных овощей и ароматного травяного соуса. Отличный вариант для лёгкого ужина или сытного обеда.

Ингредиенты

  • Паста пенне/фузилли — 150 г
  • Помидоры черри — 200 г
  • Перец болгарский — 1 шт.
  • Огурец — 1 шт.
  • Маслины/оливки — 100 г
  • Лук красный — 1/2 шт.
  • Рукола — 50 г
  • Базилик свежий — 5–6 листьев

Для соуса

  • Масло оливковое — 4 ст. л.
  • Уксус бальзамический — 1 ст. л.
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Орегано сушёное — 1/2 ч. л.
  • Соль — по вкусу
  • Перец чёрный — по вкусу

Приготовление

  1. Пасту отварите в подсоленной воде до состояния аль денте, промойте холодной водой. Овощи нарежьте: перец — соломкой, огурец — полукольцами, помидоры — дольками, лук — тонкими полукольцами. Маслины разрежьте пополам.
  2. Для соуса смешайте оливковое масло, бальзамический уксус, измельчённый чеснок и специи. Соедините пасту с овощами, полейте соусом, аккуратно перемешайте. Перед подачей украсьте листьями базилика.

Совет: для сытности добавьте 100 г моцареллы.

Ранее мы готовили сырные макароны. Простой рецепт соуса из 4 ингредиентов — выручает всегда.

