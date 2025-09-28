В США предупредили Европу о провале военных планов в отношении России Полковник Макгрегор: Европа не сможет воевать против России без помощи США

Страны Европы не смогут противостоять России без военной помощи Соединенных Штатов, заявил на YouTube-канале Deep Dive полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор, ранее занимавший должность советника в Пентагоне. По его словам, Брюссель пытается втянуть Вашингтон в конфликт.

Cамое удручающее во всей этой истории — то, что это очередная отчаянная попытка втянуть нас, Соединенные Штаты, в войну с Россией. Потому что в этом и суть, — сказал Макгрегор.

Эксперт также отметил ухудшение мировой обстановки, связав это с ослаблением позиций «глобалистов, которые заправляют в Европе». По его словам, ситуация в мире «с каждым днем становится все жарче».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров принял участие в совещании министров иностранных дел (СМИД) «Группы двадцати». Он констатировал, что НАТО и Евросоюз противостоят России, используя Украину. Именно Запад стоит за кризисом в Киеве, подчеркнул глава МИД РФ.

При этом Лавров категорически опроверг информацию о нацеливании российских ракет и беспилотников на объекты в государствах Европы и НАТО. По его словам, такие ситуации не возникали никогда.