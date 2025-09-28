Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 сентября 2025 в 05:56

Закатываю в банки на зиму щи — лучшая заготовка для лентяев

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Консервированные щи представляют собой готовое первое блюдо, которое требует минимальных усилий при приготовлении зимой. Эта заготовка сохраняет все вкусовые качества свежесваренного супа и значительно экономит время в холодный период. Сочетание квашеной капусты, мяса и ароматных специй создает полноценное блюдо, которое нужно лишь разогреть.

Для приготовления потребуется: 1 кг квашеной капусты, 500 г говядины, 3 моркови, 2 луковицы, 3 столовые ложки томатной пасты, 2 лавровых листа, 5 горошин черного перца, соль по вкусу. Мясо отваривают до готовности и нарезают кубиками. Овощи пассеруют на растительном масле, добавляют томатную пасту и тушат 5–7 минут. Все компоненты смешивают в большой кастрюле, добавляют специи и кипятят 10 минут. Горячую массу раскладывают по стерильным банкам, заливают бульоном и закатывают.

Секрет успеха заключается в использовании достаточно кислой капусты — она выступает натуральным консервантом. Важно полностью покрывать твердые компоненты жидкостью для предотвращения порчи. Хранят заготовки в прохладном темном месте до 6 месяцев. Зимой достаточно открыть банку, перелить содержимое в кастрюлю, добавить немного воды и довести до кипения. Это решение особенно выручает в ситуациях, когда нужно быстро приготовить полноценный обед без длительного стояния у плиты.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

