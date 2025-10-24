Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 16:38

3 ингредиента, 2 минуты времени — и вкусная намазка для тарталеток и тостов готова: рыбная версия

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

По этому рецепту вы приготовите невероятно простую и вкусную намазку для тарталеток и тостов. 3 ингредиента, 2 минуты времени — и готово. Эта рыбная версия намазки идеально подходит для завтраков, фуршетов или перекусов.

Вам понадобится: 1 банка консервированной горбуши (240 г), 1 крупный соленый огурец и 150–200 г творожного сыра. Слейте жидкость с рыбы и разомните ее вилкой. Огурец натрите на мелкой терке и слегка отожмите лишний рассол. Соедините все компоненты с творожным сыром и тщательно перемешайте до однородной консистенции. Для пикантности можно добавить черный перец или немного зелени.

Вкус этой намазки получается удивительно сбалансированным: нежная текстура творожного сыра смягчает насыщенный рыбный вкус горбуши, а соленый огурец добавляет приятную хрустящую нотку и легкую кислинку. Она прекрасно держит форму на хлебе и не стекает, а ее приготовление занимает буквально несколько минут, что делает ее настоящей палочкой-выручалочкой при неожиданном визите гостей.

Ранее стало известно, как приготовить нежный рулет для быстрых завтраков из 3 ингредиентов: творог, сыр, лаваш — в результате вкуснота.

Дарья Иванова
Д. Иванова
