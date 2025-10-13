Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 07:46

Творог, сыр, лаваш — в результате вкуснота: нежный рулет для быстрых завтраков

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Беру творог, сыр, лаваш — в результате получается вкуснота. Этот сытный и нежный рулет идеален для быстрых завтраков. Элементарное приготовление и доступные ингредиенты делают это блюдо настоящей палочкой-выручалочкой для занятых хозяек!

Вам понадобится: 1 лист лаваша, 200 г творога, 100 г твердого сыра, 1 яйцо, 2 ст. л. сметаны, зелень и соль по вкусу. Смешайте творог с натертым сыром, добавьте яйцо, сметану, мелко рубленную зелень и соль. Равномерно распределите начинку по всему листу лаваша, оставив 2 см с одного края. Плотно сверните рулетом, смажьте сверху взбитым яйцом или сметаной для румяной корочки и запекайте в разогретой до 180°C духовке 15–20 минут.

Вкус получается нежным и насыщенным: сливочный творог гармонично сочетается с пикантным сыром, а тонкий лаваш становится хрустящим снаружи и остается мягким внутри. Этот рулет особенно хорош в теплом виде.

Ранее стало известно, как приготовить рогалики с яблоком — воздушные и не приторные: классический рецепт.

