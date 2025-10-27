Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
27 октября 2025 в 18:43

Цветная капуста, как наггетсы — готовлю хрустяшку без фритюра: всего на 78 ккал

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта цветная капуста — идеальный пример того, как можно приготовить хрустящее и ароматное блюдо без лишних калорий. Нежные соцветия в золотистом кляре с нотками чеснока и паприки станут отличным гарниром или даже основным блюдом для тех, кто следит за питанием. Всего 78 калорий в порции — можно наслаждаться без угрызений совести.

Готовлю я так: 650 граммов цветной капусты разбираю на соцветия, бланширую в подсоленной воде 2-3 минуты и тщательно обсушиваю. Для кляра взбиваю 3 яйца с 100 граммами сметаны, добавляю половину чайной ложки паприки и сухого чеснока, соль и перец. Постепенно ввожу 40 граммов кукурузной и 30 граммов пшеничной цельнозерновой муки, тщательно размешиваю до однородности. Каждое соцветие обмакиваю в кляр, выкладываю на противень с пергаментом и запекаю при 200 °C 15–20 минут. Через 7 минут поливаю оставшимся кляром для дополнительной хрустящей корочки. Подаю горячей с любимым соусом.

Ранее сообщалось о рецепте классического стейка по-американски. Это блюдо — идеальный выбор для тех, кто ценит насыщенный вкус и сочность мяса.

Читайте также
Готовлю паштет из куриной печени — нежнее не бывает
Семья и жизнь
Готовлю паштет из куриной печени — нежнее не бывает
Превратила обычную печень в гору деликатеса: печеночные трубочки — бюджетная закуска, которая улетает со стола первой
Общество
Превратила обычную печень в гору деликатеса: печеночные трубочки — бюджетная закуска, которая улетает со стола первой
Улетает со стола быстрее новомодных салатов: готовим слоеный шпротный салат — железобетонно понравится всем гостям
Общество
Улетает со стола быстрее новомодных салатов: готовим слоеный шпротный салат — железобетонно понравится всем гостям
Этот рецепт изменил мое питание: протеиновый ужин без хлопот от профессионального тренера
Общество
Этот рецепт изменил мое питание: протеиновый ужин без хлопот от профессионального тренера
Диетолог назвал овощ с противораковым эффектом
Здоровье/красота
Диетолог назвал овощ с противораковым эффектом
еда
рецепты
овощи
капуста
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог ответил, сможет ли Украина атаковать российские объекты в Европе
В Кремле ответили на вопрос о саммите России и США
Взорвавшийся в Подмосковье космический объект может быть астероидом
Военэксперт объяснил использование преступников в заградотрядах ВСУ
Снегопад с ливнем и холод до 0? Погода в Москве в начале декабря: что ждать
Стало известно, как мошенники обманывают школьников в Москве
Раскрыто, как наказать забивающего мусоропровод соседа
Жертва двух педофилов ненавидит себя: девочку насиловали за спиной у мамы
В России создали уникальную машину-амфибию с ледорезом
В Госдуме объяснили, зачем Киев берет в ВСУ уголовников
Пенсионер хотел открыть сейф с опасным содержимым болгаркой и устроил взрыв
Два человека погибли при крушении крана в Севастополе
«Не могу это смотреть»: Поргина о ремейке фильма «Москва слезам не верит»
Вице-премьер России оценил перспективы санкционной политики Запада
«Встретимся в суде»: юрист Киркорова высказался о многомиллионном иске
Telegram начал торговать токенизированными бумагами США
Осужденную экс-депутата Рады со скандалом выставили из самолета в Европе
В Госдуме ответили Польше на разрешение ВСУ атаковать объекты РФ в Европе
Безголовый труп нашли железнодорожники в российском лесу
В Киргизии силовики разыскивают экс-супругу боксера Бивола
Дальше
Самое популярное
Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук
Общество

Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато
Общество

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато

Сажаешь в ноябре — в апреле вырастает куст с красными и розовыми помпонами: не многолетник, а сказка
Общество

Сажаешь в ноябре — в апреле вырастает куст с красными и розовыми помпонами: не многолетник, а сказка

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.