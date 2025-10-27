Превратила обычную печень в гору деликатеса: печеночные трубочки — бюджетная закуска, которая улетает со стола первой! Эти нежные трубочки с ароматной начинкой стали настоящей звездой на нашем столе — гости всегда просят добавки, а блюдо исчезает в мгновение ока. И самое главное — готовится проще простого!

Для наших трубочек возьмем 500 г свежей куриной печени — измельчим ее в блендере до однородности. Добавим пару яиц, молоко (200–250 мл), муку и специи — получится нежное тесто для блинчиков. Для начинки обжарим лучок с морковкой до золотистости, добавим сметанку и чесночок для аромата. Отдельно подготовим яичную часть: натрем 4 вареных яйца, добавим майонез и зеленушку.

Выпекаем тонкие печеночные блинчики: как обычные, только быстрее — по 2–3 минутки с каждой стороны. Намазываем их яичной начинкой, выкладываем овощную и сворачиваем в рулетики. Поверьте, эта закуска станет вашим фирменным блюдом! Гости будут в восторге, а вы — в полном восторге от их реакции. Попробуйте приготовить — не пожалеете!

Ранее мы делились рецептом бутербродов со шпротами, которые улетают наравне с икрой. Секрет — в идеальном сочетании этих ингредиентов.