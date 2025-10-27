Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
27 октября 2025 в 12:15

Превратила обычную печень в гору деликатеса: печеночные трубочки — бюджетная закуска, которая улетает со стола первой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Превратила обычную печень в гору деликатеса: печеночные трубочки — бюджетная закуска, которая улетает со стола первой! Эти нежные трубочки с ароматной начинкой стали настоящей звездой на нашем столе — гости всегда просят добавки, а блюдо исчезает в мгновение ока. И самое главное — готовится проще простого!

Для наших трубочек возьмем 500 г свежей куриной печени — измельчим ее в блендере до однородности. Добавим пару яиц, молоко (200–250 мл), муку и специи — получится нежное тесто для блинчиков. Для начинки обжарим лучок с морковкой до золотистости, добавим сметанку и чесночок для аромата. Отдельно подготовим яичную часть: натрем 4 вареных яйца, добавим майонез и зеленушку.

Выпекаем тонкие печеночные блинчики: как обычные, только быстрее — по 2–3 минутки с каждой стороны. Намазываем их яичной начинкой, выкладываем овощную и сворачиваем в рулетики. Поверьте, эта закуска станет вашим фирменным блюдом! Гости будут в восторге, а вы — в полном восторге от их реакции. Попробуйте приготовить — не пожалеете!

Ранее мы делились рецептом бутербродов со шпротами, которые улетают наравне с икрой. Секрет — в идеальном сочетании этих ингредиентов.

Читайте также
Сырники больше не делаю. Нашла рецепт проще! Творожные рулетики-улитки с орехами и яблоками — вкусно и необычно
Общество
Сырники больше не делаю. Нашла рецепт проще! Творожные рулетики-улитки с орехами и яблоками — вкусно и необычно
Как топить печь, чтобы дров уходило вдвое меньше: проверенный деревенский способ с хитрой укладкой поленьев
Общество
Как топить печь, чтобы дров уходило вдвое меньше: проверенный деревенский способ с хитрой укладкой поленьев
Готовлю паштет из куриной печени — нежнее не бывает
Семья и жизнь
Готовлю паштет из куриной печени — нежнее не бывает
Улетает со стола быстрее новомодных салатов: готовим слоеный шпротный салат — железобетонно понравится всем гостям
Общество
Улетает со стола быстрее новомодных салатов: готовим слоеный шпротный салат — железобетонно понравится всем гостям
Этот рецепт изменил мое питание: протеиновый ужин без хлопот от профессионального тренера
Общество
Этот рецепт изменил мое питание: протеиновый ужин без хлопот от профессионального тренера
печень
овощи
курица
закуска
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков раскрыл, с кем Путин планирует встретиться 27 октября
В Крыму стабилизировалась ситуация с поставками топлива
Лунный календарь для квашения капусты осенью-2025
Песков сделал заявление по украинскому плану Трампа, озвученному на Аляске
Риелтор раскрыл, кому из россиян грозит НДФЛ при продаже недвижимости
Пальчики оближешь: пряный сырный суп с чесноком всего за 30 минут
В Кремле раскрыли, чем руководствуется Россия в переговорах с США
Международная выставка «Интерполитех-2025» состоится в Москве
Погода в Москве во вторник, 28 октября: ждать ли ночных заморозков и снега
Ученые нашли несколько тысяч таинственных подводных объектов
Инсульты вытащили педофила из СИЗО: уральского растлителя отпустили домой
Под Калининградом нашли янтарь рекордного размера
В Кремле оценили слова Трампа о ядерной подлодке США у берегов России
Стали известны подробности убийства учительницы под Оренбургом
В Кремле рассказали о готовности России наладить отношения с США
В Кремле оценили влияние испытаний «Буревестника» на отношения с США
В Кремле назвали одну из главных целей разработки «Буревестника»
Песков поставил точку в истерии ЕС из-за «Буревестника»
Китай ответил Евросоюзу на введенные из-за хороших отношений с РФ санкции
Железнодорожная логистика ВСУ в Донбассе попала под удар ВС России
Дальше
Самое популярное
Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук
Общество

Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато
Общество

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато

Сажаешь в ноябре — в апреле вырастает куст с красными и розовыми помпонами: не многолетник, а сказка
Общество

Сажаешь в ноябре — в апреле вырастает куст с красными и розовыми помпонами: не многолетник, а сказка

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.