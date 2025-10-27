Этот рецепт изменил мое питание: протеиновый ужин без хлопот от профессионального тренера

Мой тренер из спортзала буквально заставил меня попробовать этот рецепт, когда я пожаловался на отсутствие времени для готовки после работы и тренировок. Сначала я сомневался, что из цветной капусты и курицы может получиться что-то вкусное, но тренер оказался прав. Теперь это мой любимый ужин три-четыре раза в неделю.

Готовлю так: нарезаю куриное филе (800 г) кусками, выкладываю в рукав для запекания. Добавляю сметану (90 г) и специи — сушеный чеснок (⅓ ч. л.), кориандр (1 ч. л.), тмин (½ ч. л.), как советовал тренер. Затем кладу соцветия цветной капусты (500 г), брокколи (200 г) и нарезанную морковь (200 г). Плотно завязываю рукав и хорошо разминаю его руками, чтобы все компоненты покрылись специями. Отправляю в духовку на 40 минут при 190 градусах. Когда открываю рукав, всегда вспоминаю слова тренера: «Правильное питание может быть вкусным!» Подаю сразу, пока блюдо горячее.

