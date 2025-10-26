Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 19:38

Сытный салат без майонеза: мясо и хрустящие овощи под нереальной чесночной заправкой — делюсь топ-рецептом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот салат — отличный пример того, как можно приготовить сытное мясное блюдо без тяжелых соусов. Нежное волокнистое мясо, питательная фасоль и хрустящие свежие овощи создают идеальный баланс, а чесночно-уксусная заправка придает пикантность. После настаивания в холодильнике все вкусы гармонично соединяются.

Готовлю я так: 300 граммов отварного мяса разбираю руками на тонкие волокна — так салат получается особенно нежным. Болгарский перец нарезаю соломкой, половинку красного лука — тонкими полукольцами. Пучок петрушки мелко рублю. Добавляю банку фасоли в томатном соке, предварительно слив жидкость. Для заправки смешиваю 3 столовые ложки оливкового масла с ложкой яблочного уксуса, добавляю два измельченных зубчика чеснока, соль и перец. Заливаю салат заправкой, аккуратно перемешиваю и убираю в холодильник минимум на 2 часа — это позволяет овощам пропитаться и раскрыть свой вкус.

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считаные минуты.

