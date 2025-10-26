Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 18:06

Рецепт подсмотрела у турецкой хозяйки! Вкусный и легкий салат «Кучеряшка» с курицей и яблоками — сочный и несложный

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы устали от тяжелых майонезных салатов и ищете более легкую, но сытную альтернативу, этот рецепт создан для вас. «Кучеряшка» сочетает в себе нежное куриное филе, сочные яблоки, сладкую морковь и яркую кукурузу, создавая идеальный баланс вкусов и текстур. Его главное преимущество — воздушная структура, достигаемая за счет использования тертых ингредиентов, которые буквально тают во рту. Салат получается достаточно сытным, чтобы стать главным блюдом на ужин, но при этом не оставляет ощущения тяжести. Это отличный вариант для тех, кто хочет разнообразить привычное меню чем-то новым, но не слишком сложным в приготовлении.

Для приготовления вам понадобится: 300 г куриного филе, 1 морковь, 2 яблока, 4 яйца, 1 банка кукурузы (360 г), 250 г майонеза, соль по вкусу. Куриное филе и яйца отварите до готовности, остудите. Морковь и яблоки очистите, натрите на крупной терке. Яйца и филе измельчите: яйца натрите, филе нарежьте мелкими кубиками или разберите на волокна. На большое блюдо выкладывайте ингредиенты слоями: сначала морковь, слегка посоленную и смазанную майонезом, затем тертые яйца с майонезом, потом яблоки с майонезом, куриное филе с майонезом и в завершение — кукурузу без жидкости. Каждый слой аккуратно уплотняйте. Дайте салату пропитаться в холодильнике не менее 2–3 часов перед подачей.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из четырех ингредиентов.

