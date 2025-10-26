Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 17:00

Обалденная закуска из пекинки и куриной грудки! Сочные хрустящие рулетики на сковороде — вкуснее и проще голубцов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ищете легкую, свежую и в то же время сытную закуску, которая украсит любой праздничный стол? Эти рулетики из пекинской капусты станут настоящим открытием! Они сочетают в себе хрустящие листья капусты, нежную куриную начинку с пикантными нотками чеснока и сладковатый акцент ананасов. Блюдо получается сбалансированным по вкусу и текстуре, выглядит эффектно и прекрасно подходит для фуршета или семейного ужина. Соус на основе сметаны и майонеза с орегано придает начинке сливочность и легкую пряность. Это отличная альтернатива традиционным голубцам — более нежная и готовая всего за час.

Для приготовления вам понадобится: 1 куриная грудка, 2–3 картофелины, 150 г твердого сыра, 200 г консервированных ананасов, 2 ст. л. майонеза, 2 ст. л. сметаны, 1–2 зубчика чеснока, 1 кочан пекинской капусты, 3–4 яйца, соль, перец, орегано по вкусу. Отварите куриную грудку, картофель и яйца до готовности. Курицу и ананасы нарежьте мелкими кубиками, картофель и яйца натрите на терке, сыр натрите на мелкой терке. Смешайте все ингредиенты для начинки, добавьте майонез, сметану, чеснок, соль, перец и орегано. Листья пекинской капусты аккуратно отделите от кочана, опустите в кипяток на 1–2 минуты для мягкости. На каждый лист выложите 1–2 ст. л. начинки, заверните конвертиком или рулетиком. Уложите рулетики в форму швом вниз и подавайте охлажденными.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из четырех ингредиентов.

ужины
перекусы
рулеты
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
