Обалденный салат «Щепки» с крабовыми палочками и сулугуни. Очень вкусный и выглядит празднично — весь секрет в необычном соусе

Если вы ищете свежий, оригинальный салат, который готовится быстро, но при этом неизменно вызывает восторг у гостей, — это именно тот рецепт. Свое название салат получил благодаря тонко нарезанному омлету, который напоминает деревянные щепки, добавляя блюду не только необычный вид, но и нежную текстуру. Сочетание хрустящей пекинской капусты, сочного огурца, пикантного сулугуни и нежных крабовых палочек создает гармоничный вкусовой ансамбль. А специально приготовленный соус на основе сметаны, майонеза и горчицы с лимонным соком придает салату легкую пикантность и свежесть. Этот салат — прекрасный вариант как для повседневного ужина, так и для праздничного стола.

Для приготовления вам понадобится: 150 г пекинской капусты, 150 г крабовых палочек, 150 г сыра сулугуни, 2 яйца, половина красной луковицы, 150 г свежего огурца, сок половины лимона, 2 ст. л. сметаны, 1 ст. л. майонеза, 1 ч. л. американской горчицы, соль и перец по вкусу. Приготовьте тонкий омлет из двух яиц, слегка поджарьте его с двух сторон, остудите и нарежьте тонкими полосками — «щепками». Красный лук нарежьте полукольцами и замаринуйте в смеси уксуса, воды и щепотки соли на 10 минут. Пекинскую капусту нашинкуйте, огурец нарежьте соломкой, крабовые палочки и сулугуни — тонкими ломтиками. В большой миске соедините все ингредиенты, включая омлет и маринованный лук. Полейте салат лимонным соком. Отдельно смешайте сметану, майонез и горчицу — это будет заправка. Добавьте соус к салату, аккуратно перемешайте и сразу подавайте.

