26 октября 2025 в 10:00

Салат — звезда всех ресторанов СССР: готовим «Чайку» с говядиной и горошком — простота и обалденный вкус

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат «Чайка» — это не просто блюдо, а вкусное путешествие в прошлое. Когда-то он был звездой ресторанов по всему Советскому Союзу, а сегодня возвращается на наши кухни, чтобы напомнить, что простота и вкус — лучшее сочетание. Минимум усилий, доступные ингредиенты и тот самый домашний вкус, который сразу вызывает ностальгию.

Для приготовления понадобятся 3 яйца, 300 г консервированного горошка, 200 г отварной говядины, 100 г твердого сыра, половина фиолетового лука, 2 ст. л. уксуса, 75 г майонеза, немного соли и перца. Лук стоит заранее замариновать в уксусе — так он станет мягким и лишится горечи. Остальные ингредиенты просто нарежьте, смешайте и заправьте майонезом. Подавать салат лучше красиво — выложить через кулинарное кольцо и украсить сверху зеленым горошком в виде чайки. Получается по-настоящему празднично: вкус детства, знакомый с первых ложек!

Ранее мы готовили невероятный салат «Одуванчик». Всего 4 ингредиента и никакой мороки.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
