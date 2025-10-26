Салат — звезда всех ресторанов СССР: готовим «Чайку» с говядиной и горошком — простота и обалденный вкус

Салат «Чайка» — это не просто блюдо, а вкусное путешествие в прошлое. Когда-то он был звездой ресторанов по всему Советскому Союзу, а сегодня возвращается на наши кухни, чтобы напомнить, что простота и вкус — лучшее сочетание. Минимум усилий, доступные ингредиенты и тот самый домашний вкус, который сразу вызывает ностальгию.

Для приготовления понадобятся 3 яйца, 300 г консервированного горошка, 200 г отварной говядины, 100 г твердого сыра, половина фиолетового лука, 2 ст. л. уксуса, 75 г майонеза, немного соли и перца. Лук стоит заранее замариновать в уксусе — так он станет мягким и лишится горечи. Остальные ингредиенты просто нарежьте, смешайте и заправьте майонезом. Подавать салат лучше красиво — выложить через кулинарное кольцо и украсить сверху зеленым горошком в виде чайки. Получается по-настоящему празднично: вкус детства, знакомый с первых ложек!

