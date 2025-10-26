Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
26 октября 2025 в 11:00

Именно этот маринад делает из курицы шедевр: готовим румяные бедрышки по-испански — рецепт точно станет вашим любимым

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Именно этот маринад делает из курицы шедевр: готовим румяные бедрышки по-испански — рецепт точно станет вашим любимым. Если хочется чего-то особенного, но без лишних хлопот — попробуйте курочку-чили по-испански. Это блюдо не просто ароматное, оно будто создано, чтобы согреть и порадовать вкусом. Сочная курица в маринаде из лайма, апельсина и меда получается слегка острой, с ярким цитрусовым послевкусием и аппетитной корочкой. И готовится проще простого!

Для рецепта возьмите 8–10 куриных бедер (примерно 900 г), добавьте сок 1 лайма (80 мл), сок 1 апельсина (80 мл), 2 ст. л. оливкового масла, 50 г меда, 4 зубчика чеснока, 1–2 ч. л. зиры, 2 ч. л. паприки, 1–2 ч. л. хлопьев чили, 1–2 ч. л. гранулированного лука, немного соли и 3 ст. л. мелко рубленной кинзы. Всё смешайте в миске и хорошо обваляйте курицу в маринаде. Дайте настояться 40 минут, а потом обжарьте бедрышки на сковороде до румяной корочки по 5–7 минут с каждой стороны. Переложите в форму, влейте остатки маринада и запекайте при 190 °C около 25 минут.

Подавайте с рисом или овощами — аромат и вкус просто сводят с ума!

Ранее мы готовили обалденную курицу по-немецки. Жаль, что раньше не догадалась так запечь, это вкуснятина.

Читайте также
Тыквенные манты с курицей: готовим идеальный осенний ужин всего за 40 минут
Общество
Тыквенные манты с курицей: готовим идеальный осенний ужин всего за 40 минут
Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук
Общество
Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук
Секрет сочной долмы в виноградных листьях с правильной начинкой и соусом
Семья и жизнь
Секрет сочной долмы в виноградных листьях с правильной начинкой и соусом
Курицу больше не запекаю — беру томат и немного лука: очень вкусный ужин по-венгерски
Общество
Курицу больше не запекаю — беру томат и немного лука: очень вкусный ужин по-венгерски
Овощная галета по-провански: слоеный рататуй с соусом, который заменил мне пиццу
Общество
Овощная галета по-провански: слоеный рататуй с соусом, который заменил мне пиццу
курица
мясо
овощи
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рубль обвалится? Курс сегодня, 26 октября, что с долларом, евро и юанем
Полиция изъяла у подростка ядовитых змей
Песков предупредил о жестком ответе на удары ВСУ вглубь России
Стало известно о возможностях «Буревестника» по обходу ПВО
Путин спрогнозировал поведение ВСУ на двух направлениях
Захарова призвала «бить в колокола» из-за режимов в странах Балтии
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 октября: где сбои в РФ
Захарова раскрыла, с чем борется народная дипломатия
В парижском аэропорту задержали одного из подозреваемых в ограблении Лувра
Над двумя российскими регионами перехватили 18 дронов ВСУ
Дело о самоволке автора «Солдатской правды» закрыли
Стало известно, сможет ли ЕС преодолеть зависимость от лития из Китая
Более 100 фур застряли на двое суток на трассе в Забайкальском крае
Чернышов назвал главный минус «бумажного террора» в школах
Россиян предупредили об опасности одного предмета интерьера
Трамп надеется на хорошую сделку с Си Цзиньпином
Украинский беспилотник трижды атаковал машину скорой помощи
«Мы охотимся»: министр обороны Британии сделал Путину неожиданное признание
На Западе заявили, что недооценивали мощь российского оружия
Волчанск, Северск, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 26 октября
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.