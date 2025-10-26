Именно этот маринад делает из курицы шедевр: готовим румяные бедрышки по-испански — рецепт точно станет вашим любимым. Если хочется чего-то особенного, но без лишних хлопот — попробуйте курочку-чили по-испански. Это блюдо не просто ароматное, оно будто создано, чтобы согреть и порадовать вкусом. Сочная курица в маринаде из лайма, апельсина и меда получается слегка острой, с ярким цитрусовым послевкусием и аппетитной корочкой. И готовится проще простого!

Для рецепта возьмите 8–10 куриных бедер (примерно 900 г), добавьте сок 1 лайма (80 мл), сок 1 апельсина (80 мл), 2 ст. л. оливкового масла, 50 г меда, 4 зубчика чеснока, 1–2 ч. л. зиры, 2 ч. л. паприки, 1–2 ч. л. хлопьев чили, 1–2 ч. л. гранулированного лука, немного соли и 3 ст. л. мелко рубленной кинзы. Всё смешайте в миске и хорошо обваляйте курицу в маринаде. Дайте настояться 40 минут, а потом обжарьте бедрышки на сковороде до румяной корочки по 5–7 минут с каждой стороны. Переложите в форму, влейте остатки маринада и запекайте при 190 °C около 25 минут.

Подавайте с рисом или овощами — аромат и вкус просто сводят с ума!

