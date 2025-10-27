Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 14:38

В России оценили интерес стран АСЕАН к Северному морскому пути

Оверчук: страны АСЕАН проявляют интерес к Северному морскому пути

Логотип 47-го саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре Логотип 47-го саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре Фото: Faris Hadziq/Keystone Press Agency/Global Look Press

Страны — участницы Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) проявляют большой интерес к Северному морскому пути, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. По его словам, которые передает ТАСС, это наиболее доступный путь для экспорта продукции на Запад.

Страны АСЕАН проявляют большой интерес к Северному морскому пути. И мы сегодня также познакомили коллег с нашими инициативами по развитию нашего Дальнего Востока. Мы говорили о том, как мы планируем развивать Северный морской путь, — сказал Оверчук.

Вице-премьер добавил, что российская сторона знакомит партнеров с реализуемыми инфраструктурными проектами, включая инвестиции в развитие Севморпути, создание атомного ледокольного флота и современных систем безопасности.

Оверчук подчеркнул, что, несмотря на технологическую сложность этих задач, они успешно решаются. В подтверждение он привел данные о перевозке более 37 млн тонн грузов по Северному морскому пути в прошлом году, отметив постоянный рост этого показателя.

Тем временем директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников рассказал, что политика сдерживания России в Арктике со стороны ряда западных государств негативно сказывается на всей мировой экономике. По его словам, под ударом оказались международное проектное взаимодействие, сотрудничество в сфере ЧС, рыболовства, экологии и научной деятельности.

