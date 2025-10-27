Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 10:43

Салат, который станет основным блюдом — вкуснота с курицей для семейного обеда

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот салат стал нашим семейным открытием, когда в гости неожиданно приехали родители жены. Нужно было быстро приготовить что-то вкусное и сытное. Сочетание копченой курицы с хрустящим картофелем и свежими огурцами так понравилось всем, что теперь это наше обязательное блюдо для воскресных обедов.

Готовлю просто: сначала делаю картофель пай — очищаю картофель (2 шт., около 300 г), режу мелкой соломкой и обжариваю до золотистой корочки. Пока картошка готовится, варю яйца (2 шт.) и нарезаю их соломкой. Копченую курицу (200–300 г), свежий огурец (1 шт.) и соленые огурцы (2 шт.) тоже режу тонкими полосками. Все аккуратно смешиваю в большой салатнице, заправляю майонезом (100 г) и немного солю. Готовый салат выкладываю на блюдо, а вокруг украшаю хрустящим картофелем. Дети особенно радуются, когда подаю это блюдо — всегда просят добавки.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

