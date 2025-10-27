Готовим вкусный ужин без лишних калорий: сочная и ароматная овощная лазанья — даже дети попросили добавки

Эту лазанью я впервые приготовил, когда жена вернулась с фермерского рынка с корзинкой свежих кабачков и тыквы. Мы искали способ вкусно приготовить овощи, и результат превзошел все ожидания! Теперь это блюдо регулярно появляется на нашем столе, особенно когда хочется чего-то сытного, но не тяжелого.

Начинаю с подготовки овощей: нарезаю цукини и тыкву тонкими слайсами и запекаю 20 минут при 200°С. Пока овощи в духовке, обжариваю куриный фарш с томатным соусом. Для нежного соуса взбиваю яйца с рикоттой и греческим йогуртом. Собираю лазанью в форме: сначала слой запеченных овощей, затем листы лазаньи, куриный фарш, оба соуса и тертая моцарелла. Повторяю слои и отправляю в духовку на 20 минут при 180°С. Когда лазанья покрывается золотистой корочкой, а из духовки доносится божественный аромат, знаю, что ужин удался!

