Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
27 октября 2025 в 08:43

Готовим вкусный ужин без лишних калорий: сочная и ароматная овощная лазанья — даже дети попросили добавки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эту лазанью я впервые приготовил, когда жена вернулась с фермерского рынка с корзинкой свежих кабачков и тыквы. Мы искали способ вкусно приготовить овощи, и результат превзошел все ожидания! Теперь это блюдо регулярно появляется на нашем столе, особенно когда хочется чего-то сытного, но не тяжелого.

Начинаю с подготовки овощей: нарезаю цукини и тыкву тонкими слайсами и запекаю 20 минут при 200°С. Пока овощи в духовке, обжариваю куриный фарш с томатным соусом. Для нежного соуса взбиваю яйца с рикоттой и греческим йогуртом. Собираю лазанью в форме: сначала слой запеченных овощей, затем листы лазаньи, куриный фарш, оба соуса и тертая моцарелла. Повторяю слои и отправляю в духовку на 20 минут при 180°С. Когда лазанья покрывается золотистой корочкой, а из духовки доносится божественный аромат, знаю, что ужин удался!

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

Читайте также
Мясо по-охотничьи: беспроигрышный вариант на ужин — готовлю, когда муж не знает, что хочет съесть
Общество
Мясо по-охотничьи: беспроигрышный вариант на ужин — готовлю, когда муж не знает, что хочет съесть
Минтай, половинка батона и лук — превращаю простые продукты в роскошный ужин! Вкусно и необычно
Общество
Минтай, половинка батона и лук — превращаю простые продукты в роскошный ужин! Вкусно и необычно
Сытный салат без майонеза: мясо и хрустящие овощи под нереальной чесночной заправкой — делюсь топ-рецептом
Общество
Сытный салат без майонеза: мясо и хрустящие овощи под нереальной чесночной заправкой — делюсь топ-рецептом
Только сварить яйца: готовим обалденный салат «Шик» за 5 минут — придумали его как ПП, но гости смели со стола первым
Общество
Только сварить яйца: готовим обалденный салат «Шик» за 5 минут — придумали его как ПП, но гости смели со стола первым
Именно этот маринад делает из курицы шедевр: готовим румяные бедрышки по-испански — рецепт точно станет вашим любимым
Общество
Именно этот маринад делает из курицы шедевр: готовим румяные бедрышки по-испански — рецепт точно станет вашим любимым
еда
рецепты
овощи
лазанья
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мать в российском регионе выгнала сына в мороз без обуви на улицу
«Шанс был»: спасение Наговициной допустили при одном условии
Скандал с горе-квартирой Долиной вышел на новый судебный уровень
Отважный боец ВС России вынес десятки раненых товарищей с линии фронта
Владельцы Tesla в России пожаловались на проблему с автомобилями
Готовлю паштет из куриной печени — нежнее не бывает
Появились кадры неудавшегося похищения Мостового в Петербурге
Путеводитель по Польше: топ-10 мест, которые стоит посетить
В США раскрыли, как далеко Трамп готов зайти ради мира с Россией
Стало известно, кто спас Мостового от похитителей
В России стало меньше новых брендов одежды
Водитель автобуса погиб при атаке дрона-камикадзе на Брянскую область
В Великобритании назвали ЕС крупнейшим покупателем СПГ из России
В России ожидают дефицит гречки, сахара и подсолнечного масла
ВСУ обвинили в попытке спровоцировать техногенную катастрофу под Белгородом
Стало известно, какие законы вступят в силу в ноябре 2025 года
Задержание неудавшихся похитителей футболиста Мостового попало на видео
В России назвали размер будущей пенсии зумеров
Стали известны масштабы колоссального провала ВСУ в Сумской области
Загадочный огненный след заметили в небе над Москвой
Дальше
Самое популярное
Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук
Общество

Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук

Минтай как шедевр: нужны самые простые продукты — бюджетный и очень удачный рецепт
Общество

Минтай как шедевр: нужны самые простые продукты — бюджетный и очень удачный рецепт

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато
Общество

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.