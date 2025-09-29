Готовлю хрустящие полоски с яблоками. Исчезают за пять минут! Вкуснее и проще шарлотки

Эти полоски я готовлю, когда хочется чего-то к чаю, но нет времени на сложную выпечку. Они напоминают мне мини-штрудели — хрустящие, с ароматной яблочной начинкой, которая тает во рту. Готовятся они из простого песочного теста, которое не требует охлаждения, а начинка делается за считаные минуты. Это тот самый рецепт, который выручает, когда нежданно нагрянули гости или просто захотелось побаловать семью чем-то домашним и уютным.

Для теста: 230–250 г муки, 100 г сахара, 50 г холодного сливочного масла, 1 яйцо, щепотка соли, 4 г разрыхлителя, сок половины лимона. Для начинки: 2 яблока, 1 ч. л. сливочного масла, 1 ч. л. абрикосового джема, корица и сахар по вкусу, лимонный сок.

Яблоки чистим, нарезаем мелкими кубиками. Обжариваем на сливочном масле 5 минут, добавляем джем, корицу и немного лимонного сока. Остужаем. Для теста смешиваем муку с разрыхлителем, добавляем холодное масло, порубленное в крошку. Вводим яйцо, сахар, соль и лимонный сок. Замешиваем тесто.

Раскатываем пласт толщиной 5 мм. Нарезаем на полоски шириной 3–4 см. На каждую полоску выкладываем яблочную начинку, защипываем края. Выпекаем при 180 °C 15–20 минут до золотистого цвета. Подаем остывшими — они хрустят просто волшебно!

