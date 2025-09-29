Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Хрустит до весны: простая закатка, которую обожает вся семья, — с капустой и томатами

Зимний салат из помидоров с капустой представляет собой вкусную и практичную заготовку, которая сохраняет летние витамины до весны. Этот салат сочетает сочность томатов, хрусткость капусты и пикантность маринада, что делает его идеальной добавкой к любым блюдам. Простота приготовления и длительное хранение делают эту закатку популярной среди хозяек.

Для приготовления потребуется: 2 кг свежих помидоров, 1 кг белокочанной капусты, 3 моркови, 2 луковицы, 3 зубчика чеснока, 100 г сахара, 50 г соли, 100 мл растительного масла, 100 мл 9% уксуса, специи по вкусу. Помидоры нарезают дольками, капусту шинкуют, морковь и луковицу натирают на терке. Чеснок измельчают. Все овощи смешивают в большой емкости, добавляют соль, сахар, масло и специи. Оставляют на 2–3 часа для выделения сока. Затем доводят до кипения на среднем огне, добавляют уксус и варят 5 минут. Горячий салат раскладывают по стерильным банкам и закатывают крышками.

Важно тщательно простерилизовать банки и крышки для длительного хранения. Закатки хранят в прохладном темном месте до 6 месяцев. Этот салат особенно хорош с картофельным пюре или как самостоятельная закуска.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

