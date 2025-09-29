Быстрые творожно-банановые оладьи: простой рецепт для завтрака! Сочетание сладкого банана и нежного творога создает неповторимую воздушную текстуру, которая понравится и взрослым, и детям. Эти оладьи дарят заряд бодрости и хорошего настроения на весь день.
Ингредиенты
- Творог — 180 г
- Бананы — 100 г
- Яйца — 2 шт.
- Молоко — 60 мл
- Мука — 120 г
- Разрыхлитель — 0,5 ч. л.
- Сахар — по вкусу
- Масло растительное — для жарки
Приготовление
- Разомните бананы вилкой в однородное пюре, добавьте творог, яйца и молоко, тщательно перемешайте. Всыпьте муку, разрыхлитель и сахар по вкусу, аккуратно замесите однородное тесто консистенции густой сметаны.
- Столовой ложкой выкладывайте тесто на хорошо разогретую сковороду с небольшим количеством масла и жарьте на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте оладьи теплыми со сметаной, медом или любимым вареньем. Приятного аппетита!
Ранее мы готовили картофельные блинчики-драники. Простой рецепт с сырой картошкой.