29 сентября 2025 в 12:30

Быстрые творожно-банановые оладьи: простой рецепт для завтрака

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Быстрые творожно-банановые оладьи: простой рецепт для завтрака! Сочетание сладкого банана и нежного творога создает неповторимую воздушную текстуру, которая понравится и взрослым, и детям. Эти оладьи дарят заряд бодрости и хорошего настроения на весь день.

Ингредиенты

  • Творог — 180 г
  • Бананы — 100 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Молоко — 60 мл
  • Мука — 120 г
  • Разрыхлитель — 0,5 ч. л.
  • Сахар — по вкусу
  • Масло растительное — для жарки

Приготовление

  1. Разомните бананы вилкой в однородное пюре, добавьте творог, яйца и молоко, тщательно перемешайте. Всыпьте муку, разрыхлитель и сахар по вкусу, аккуратно замесите однородное тесто консистенции густой сметаны.
  2. Столовой ложкой выкладывайте тесто на хорошо разогретую сковороду с небольшим количеством масла и жарьте на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте оладьи теплыми со сметаной, медом или любимым вареньем. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили картофельные блинчики-драники. Простой рецепт с сырой картошкой.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
