Шакшука с кабачком и кукурузой: вкуснейшая яичница в копилку завтраков! Самая популярная яичница в мире в новом прочтении! Яркие овощи, пряный аромат и нежность кабачка делают блюдо ещё более лёгким и сочным. Отличный завтрак или ужин без лишних хлопот!

Ингредиенты

Сливочное масло — 20 г

Яйцо — 3 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Болгарский перец — 1 шт.

Помидоры — 2 шт.

Кабачок — 1 шт. (небольшой)

Кукуруза консервированная — 3 ст. л.

Сыр твёрдый — 50 г

Зелень свежая — по вкусу

Соль, перец — по вкусу

Приготовление

На сковороде растопите сливочное масло и обжарьте мелко нарезанный лук до мягкости. Добавьте кубики болгарского перца и кабачка, готовьте 5 минут. Всыпьте кукурузу и нарезанные помидоры, тушите ещё 3–4 минуты до появления соуса. Сделайте небольшие углубления в овощной массе и аккуратно вбейте яйца. Посолите, поперчите, накройте крышкой и готовьте на слабом огне, пока белок не схватится, а желток должен остаться мягким. Посыпьте тёртым сыром и свежей зеленью перед подачей.

