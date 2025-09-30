Шакшука с кабачком и кукурузой: вкуснейшая яичница в копилку завтраков! Самая популярная яичница в мире в новом прочтении! Яркие овощи, пряный аромат и нежность кабачка делают блюдо ещё более лёгким и сочным. Отличный завтрак или ужин без лишних хлопот!
Ингредиенты
- Сливочное масло — 20 г
- Яйцо — 3 шт.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Болгарский перец — 1 шт.
- Помидоры — 2 шт.
- Кабачок — 1 шт. (небольшой)
- Кукуруза консервированная — 3 ст. л.
- Сыр твёрдый — 50 г
- Зелень свежая — по вкусу
- Соль, перец — по вкусу
Приготовление
- На сковороде растопите сливочное масло и обжарьте мелко нарезанный лук до мягкости. Добавьте кубики болгарского перца и кабачка, готовьте 5 минут. Всыпьте кукурузу и нарезанные помидоры, тушите ещё 3–4 минуты до появления соуса.
- Сделайте небольшие углубления в овощной массе и аккуратно вбейте яйца. Посолите, поперчите, накройте крышкой и готовьте на слабом огне, пока белок не схватится, а желток должен остаться мягким. Посыпьте тёртым сыром и свежей зеленью перед подачей.
