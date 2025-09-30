Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 06:00

Шакшука с кабачком и кукурузой: вкуснейшая яичница в копилку завтраков

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Шакшука с кабачком и кукурузой: вкуснейшая яичница в копилку завтраков! Самая популярная яичница в мире в новом прочтении! Яркие овощи, пряный аромат и нежность кабачка делают блюдо ещё более лёгким и сочным. Отличный завтрак или ужин без лишних хлопот!

Ингредиенты

  • Сливочное масло — 20 г
  • Яйцо — 3 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Болгарский перец — 1 шт.
  • Помидоры — 2 шт.
  • Кабачок — 1 шт. (небольшой)
  • Кукуруза консервированная — 3 ст. л.
  • Сыр твёрдый — 50 г
  • Зелень свежая — по вкусу
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление

  1. На сковороде растопите сливочное масло и обжарьте мелко нарезанный лук до мягкости. Добавьте кубики болгарского перца и кабачка, готовьте 5 минут. Всыпьте кукурузу и нарезанные помидоры, тушите ещё 3–4 минуты до появления соуса.
  2. Сделайте небольшие углубления в овощной массе и аккуратно вбейте яйца. Посолите, поперчите, накройте крышкой и готовьте на слабом огне, пока белок не схватится, а желток должен остаться мягким. Посыпьте тёртым сыром и свежей зеленью перед подачей.

Ранее мы готовили картофельные блинчики-драники. Простой рецепт с сырой картошкой.

