03 января 2026 в 10:46

На замену майонезным салатам готовлю «Козла в огороде»: овощное ассорти с необычной заправкой

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
На замену майонезным салатам готовлю «Козла в огороде». Этот салат представляет овощное ассорти с необычной заправкой.

Вкус получается ярким, пикантным и очень свежим: хрустящие овощи, ароматная заправка с теплыми нотами специй создают идеальный баланс.

Вам понадобится: 300 г белокочанной капусты, 1 свежий огурец, 1 сладкий перец, 100 г редьки, 1 средняя морковь. Для заправки: 4–5 ст. л. растительного масла, 2–3 зубчика чеснока (продавить), 1 ч. л. паприки, 1/2 ч. л. молотого кориандра, щепотка молотого красного перца (по желанию), 1 ст. л. яблочного или винного уксуса, 1 ч. л. сахара, соль по вкусу. Капусту тонко нашинкуйте, огурец, перец и редьку нарежьте соломкой, морковь натрите на крупной терке. Подготовленные овощи сложите в большую миску, но пока не солите. На сковороде разогрейте масло, добавьте чеснок и все специи, прогрейте 30 секунд на среднем огне, не давая чесноку подгореть. Снимите с огня, сразу влейте уксус, добавьте сахар и соль, перемешайте. Горячую заправку немедленно вылейте на овощи в миске. Тщательно все перемешайте, чтобы масло равномерно распределилось. Дайте салату постоять 15–20 минут для пропитки.

Ранее стало известно, как приготовить салат для экстренного случая: сыр, крабовые палочки и яйца спасут любой праздник или ужин.

