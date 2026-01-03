Новый год — 2026
03 января 2026 в 10:29

Самая нежная кутья: готовлю из круглого риса с миндалем и курагой. Тает во рту и нравится даже детям

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В этой кутье нет ничего лишнего, только идеальный дуэт текстур. Основа — тающий во рту, слегка клейкий рис. Контраст ему создают ароматный, растертый в невесомую массу мак, хрустящие ломтики миндаля и сочные кусочки сухофруктов. Каждая ложка — это гармония.

Стакан риса промываю, перекладываю в кастрюлю с толстым дном и заливаю двумя стаканами чистой холодной воды. Ставлю на сильный огонь и, не накрывая крышкой, довожу до активного кипения. Убавляю огонь до минимального значения. Плотно накрываю кастрюлю крышкой и оставляю рис томиться ровно 20 минут. Оставляю кастрюлю стоять на той же горячей конфорке еще на 15 минут, чтобы рис окончательно пропарился и дошел до совершенства.

Пока рис готовится, делаю маковую основу: 100–150 г мака заливаю кипятком на 30 минут, сливаю воду и растираю в ступке или измельчаю блендером до состояния белой ароматной пасты. Горсть миндаля или фундука мелко рублю ножом. Горсть мягкой кураги и горсть изюма без косточек также мелко нарезаю. В большую широкую миску выкладываю еще теплый (не горячий!) рис. К нему добавляю маковую пасту, нарезанные орехи, курагу и изюм. Вливаю 3 столовые ложки жидкого меда (липового или цветочного).

Теперь аккуратно все тщательно перемешиваю. Даю кутье настояться при комнатной температуре или в холодильнике несколько часов, чтобы вкусы соединились. Перед подачей можно украсить целыми орехами или ягодами изюма.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные и содержат всего 180 ккал на порцию.

Проверено редакцией
