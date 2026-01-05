Атака США на Венесуэлу
05 января 2026

Секрет итальянцев на вашей кухне: шоколадно-сырный крем, который покорит все десерты

Знаете, в чем секрет настоящего домашнего десерта? В волшебном креме! Он должен быть универсальным, чтобы подходить и к торту, и к скромному капкейку. Сегодня я расскажу про мой любимый рецепт — на основе маскарпоне и шоколада. Он невероятно нежный, а готовится проще простого.

Ингредиенты: сыр маскарпоне — 1 упаковка (обычно 250 г), сливочное масло — 100 г, горький шоколад — 1 упаковка (обычно 90–100 г), сахар — 90 г, корица — по вкусу.

Главное — взять хорошее сливочное масло, высокой жирности, оно сделает вкус по-настоящему насыщенным и бархатным. Начните с того, что растопите на водяной бане горький шоколад и сразу добавьте к нему это масло, хорошо размешайте до гладкости. Затем эту чудесную шоколадную основу нужно немного остудить. После этого в нее добавляется целая упаковка сыра маскарпоне и сахар (его можно заменить пудрой, если боитесь крупинок).

Взбейте все вместе миксером до однородной, воздушной текстуры. В конце я всегда добавляю щепотку корицы — она дает ту самую пикантную нотку. Обязательно дайте крему отдохнуть под пленкой в холодильнике минут 30–40, чтобы он «собрался» и стал идеальной консистенции для начинки или украшения ваших кулинарных шедевров.

Ранее сообщалось, что тушеную капусту я готовлю часто, потому что это недорого, сытно и всегда выручает к ужину. Но признаюсь честно: обычный вариант с луком и морковью быстро надоедает. Со временем я нашла простые хитрости, которые делают капусту особенно мягкой и насыщенной по вкусу, без мяса и грибов.

