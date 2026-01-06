Итальянский подарок к празднику: готовим панфорте — тот самый вкусный «сиенский пирог» с орехами и сухофруктами

Этот плотный, пряный пирог, пришедший к нам из средневековой Сиены, — не просто десерт, а съедобный символ Рождества. Панфорте, что переводится как «крепкий хлеб», поражает своим богатым вкусом: сладость мёда, терпкость цукатов, хруст орехов и теплота восточных специй сплетаются в невероятно ароматную и долгохранящуюся сладость. Это идеальный подарок, который можно приготовить заранее, ведь его вкус только раскрывается со временем.

Для приготовления вам понадобится: 150 г мёда, 150 г сахара, 200 г смеси сухофруктов (инжир, курага, цукаты), 200 г смеси орехов (фундук, миндаль, грецкие), 50 г муки, 30 г сливочного масла, цедра одного апельсина, 1 ч. л. смеси специй (корица, мускатный орех, кориандр, гвоздика), щепотка соли. Орехи слегка обжарьте на сухой сковороде и крупно порубите. Сухофрукты также нарежьте. В сотейнике растопите мёд, сахар и масло, доведите до кипения и варите 5-7 минут на среднем огне, пока смесь не начнёт пузыриться. В большой миске смешайте орехи, сухофрукты, цедру, специи, муку и соль. Влейте горячую медовую массу и тщательно перемешайте до однородности. Выложите массу в форму диаметром 22-24 см, застеленную пекарской бумагой, плотно утрамбуйте. Выпекайте в разогретой до 150°C духовке около 50-60 минут. Готовый пирог должен быть тёмно-коричневым, но оставаться мягким. Полностью остудите в форме, затем дайте «созреть» в сухом месте, завернутым в пергамент, не менее суток перед нарезкой.

