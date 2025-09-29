Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
29 сентября 2025 в 15:26

Американский яблочный пирог на сырном тесте. Выпечка, которая запоминается. Просто и вкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот пирог я впервые попробовала в Канаде у друзей и была поражена необычным сочетанием! Сырное тесто может звучать странно для сладкой выпечки, но поверьте — это гениально. Солоноватая, слегка рассыпчатая основа идеально оттеняет кисло-сладкую яблочную начинку, создавая совершенно новый вкус. Тесто получается нежным, с легкой слоистостью, а аромат во время выпечки стоит умопомрачительный. Это тот самый рецепт, который заставляет посмотреть на привычные вещи по-новому.

Для теста: 200 г муки, 150 г холодного сливочного масла, 100 г тертого чеддера (или гауды), 1 яйцо, щепотка соли. Для начинки: 3–4 яблока, 2 ст. л. сахара, 1 ч. л. корицы, 1 ст. л. лимонного сока. Духовку разогреваем до 180 °C.

Масло рубим с мукой в крошку. Добавляем тертый сыр, яйцо и соль. Быстро замешиваем тесто, формируем шар, заворачиваем в пленку и убираем в холодильник на 30 минут.

Яблоки чистим, режем тонкими дольками, смешиваем с сахаром, корицей и лимонным соком. Тесто раскатываем в круг, перекладываем в форму. Распределяем яблочную начинку, загибаем края. Выпекаем 35–40 минут до золотистого цвета. Подаем теплым — необыкновенно вкусно!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

Читайте также
Без духовки и сахара — вкус обалденный: осенний десерт из яблок за 15 минут
Общество
Без духовки и сахара — вкус обалденный: осенний десерт из яблок за 15 минут
Домашнее мягкое печенье с яблоками — пышное, с корочкой. Рецепт привезла из Италии
Общество
Домашнее мягкое печенье с яблоками — пышное, с корочкой. Рецепт привезла из Италии
Ленивая ачма из лаваша! Быстрее не бывает! Прекрасная идея для завтрака или перекуса
Общество
Ленивая ачма из лаваша! Быстрее не бывает! Прекрасная идея для завтрака или перекуса
Мини-яблочки в песочном тесте. Обалденная вкуснятина — готовить просто и легко! Эти яблочки готовятся сами!
Общество
Мини-яблочки в песочном тесте. Обалденная вкуснятина — готовить просто и легко! Эти яблочки готовятся сами!
Заманиваем итальянца: готовим ризотто с грибами — простые ингредиенты
Семья и жизнь
Заманиваем итальянца: готовим ризотто с грибами — простые ингредиенты
яблоки
рецепты
кулинария
пироги
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эрдоган раскрыл, о чем беседовал с Трампом на переговорах в Белом доме
Белоусов официально утвердил начало осеннего призыва с октября
Приметы 30 сентября: приметы на зиму в день Веры, Надежды и Любови
Путин обратился с поздравлениями к гражданам в День воссоединения
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 сентября 2025 года
Территорию сектора Газа могут наделить особыми льготами
Жители европейской части России стали свидетелями сияющего явления
Идеальный ужин за пятнадцать минут: испанская тортилья с картофелем
Смерть Кеосаяна, мнение об СВО, карьера: как живет Алена Хмельницкая
На Украине участились случаи срыва траурных процессий по бойцам ВСУ
Запреты на прием и выпуск самолетов ввели в одном из аэропортов РФ
Грузинская кухня: диетическое пхали для здорового стола
Россиян сняли с рейса в Анталье из-за неожиданной проблемы
Симоньян опубликовала архивные кадры после прощания с Кеосаяном
Москвичей предупредили об опасном погодном явлении
Очевидцы сообщили о прозвучавшей серии взрывов над Белгородом
«Это странно»: Западу указали на ведущуюся войну нового типа против РФ
«Стена дронов» рушится, не начав строиться: почему НАТО так опозорилось
Иранское телевидение спрятало колени европейского дипломата
Польша пытается избавиться от советских истребителей
Дальше
Самое популярное
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка
Общество

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября
Регионы

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.