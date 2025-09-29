Американский яблочный пирог на сырном тесте. Выпечка, которая запоминается. Просто и вкусно

Этот пирог я впервые попробовала в Канаде у друзей и была поражена необычным сочетанием! Сырное тесто может звучать странно для сладкой выпечки, но поверьте — это гениально. Солоноватая, слегка рассыпчатая основа идеально оттеняет кисло-сладкую яблочную начинку, создавая совершенно новый вкус. Тесто получается нежным, с легкой слоистостью, а аромат во время выпечки стоит умопомрачительный. Это тот самый рецепт, который заставляет посмотреть на привычные вещи по-новому.

Для теста: 200 г муки, 150 г холодного сливочного масла, 100 г тертого чеддера (или гауды), 1 яйцо, щепотка соли. Для начинки: 3–4 яблока, 2 ст. л. сахара, 1 ч. л. корицы, 1 ст. л. лимонного сока. Духовку разогреваем до 180 °C.

Масло рубим с мукой в крошку. Добавляем тертый сыр, яйцо и соль. Быстро замешиваем тесто, формируем шар, заворачиваем в пленку и убираем в холодильник на 30 минут.

Яблоки чистим, режем тонкими дольками, смешиваем с сахаром, корицей и лимонным соком. Тесто раскатываем в круг, перекладываем в форму. Распределяем яблочную начинку, загибаем края. Выпекаем 35–40 минут до золотистого цвета. Подаем теплым — необыкновенно вкусно!

