29 сентября 2025 в 11:35

Домашнее мягкое печенье с яблоками — пышное, с корочкой. Рецепт привезла из Италии

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Это печенье я впервые попробовала в маленькой итальянской кофейне, и с тех пор оно стало моим любимым способом сделать обычный вечер уютнее. Оно действительно особенное: с хрустящей корочкой снаружи и невероятно мягкой, сочной текстурой внутри благодаря яблокам. Итальянцы знают толк в простой и душевной еде, и этот рецепт — прямое тому доказательство. Готовится оно на раз-два, а аромат, который наполняет кухню, стоит всех усилий. Идеально к чаю или кофе.

Нам понадобится: 2 яйца, 100 г мягкого сливочного масла, 140 г сахара, 10 г ванильного сахара, 350 г муки, 10 г разрыхлителя, щепотка соли, 3 яблока. Духовку разогреваем до 180°C. Яблоки чистим от кожуры и сердцевины, нарезаем мелкими кубиками.

В миске взбиваем мягкое масло с сахаром и ванильным сахаром до светлой массы. Добавляем яйца по одному, продолжая взбивать. Просеиваем муку с разрыхлителем и солью, замешиваем мягкое тесто. Добавляем яблочные кубики, аккуратно перемешиваем.

Формируем из теста небольшие шарики, выкладываем на противень с пергаментом на расстоянии друг от друга. Выпекаем 20–25 минут до золотистого цвета. Даем печенью немного остыть на противне — оно будет очень мягким сразу из духовки. Подаем теплым, посыпав сахарной пудрой.

Мини-яблочки в песочном тесте. Обалденная вкуснятина — готовить просто и легко! Эти яблочки готовятся сами!
Мини-яблочки в песочном тесте. Обалденная вкуснятина — готовить просто и легко! Эти яблочки готовятся сами!
Пирог с капустой без замеса теста. Это очень просто и быстро, и продукты самые доступные и многими любимые
Пирог с капустой без замеса теста. Это очень просто и быстро, и продукты самые доступные и многими любимые
Проще не бывает: волшебный болгарский яблочный пирог за 5 минут
Проще не бывает: волшебный болгарский яблочный пирог за 5 минут
Шоколадное печенье Кэтрин Мейфеир — повторяем вкуснейший десерт из «Отчаянных домохозяек»: всего 9 ингредиентов
Шоколадное печенье Кэтрин Мейфеир — повторяем вкуснейший десерт из «Отчаянных домохозяек»: всего 9 ингредиентов
Печенье из творога и сметаны: простой рецепт на все случаи жизни
Печенье из творога и сметаны: простой рецепт на все случаи жизни
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка
Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября
20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября

