Домашнее мягкое печенье с яблоками — пышное, с корочкой. Рецепт привезла из Италии

Это печенье я впервые попробовала в маленькой итальянской кофейне, и с тех пор оно стало моим любимым способом сделать обычный вечер уютнее. Оно действительно особенное: с хрустящей корочкой снаружи и невероятно мягкой, сочной текстурой внутри благодаря яблокам. Итальянцы знают толк в простой и душевной еде, и этот рецепт — прямое тому доказательство. Готовится оно на раз-два, а аромат, который наполняет кухню, стоит всех усилий. Идеально к чаю или кофе.

Нам понадобится: 2 яйца, 100 г мягкого сливочного масла, 140 г сахара, 10 г ванильного сахара, 350 г муки, 10 г разрыхлителя, щепотка соли, 3 яблока. Духовку разогреваем до 180°C. Яблоки чистим от кожуры и сердцевины, нарезаем мелкими кубиками.

В миске взбиваем мягкое масло с сахаром и ванильным сахаром до светлой массы. Добавляем яйца по одному, продолжая взбивать. Просеиваем муку с разрыхлителем и солью, замешиваем мягкое тесто. Добавляем яблочные кубики, аккуратно перемешиваем.

Формируем из теста небольшие шарики, выкладываем на противень с пергаментом на расстоянии друг от друга. Выпекаем 20–25 минут до золотистого цвета. Даем печенью немного остыть на противне — оно будет очень мягким сразу из духовки. Подаем теплым, посыпав сахарной пудрой.

