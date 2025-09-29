Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 11:56

Без духовки и сахара — вкус обалденный: осенний десерт из яблок за 15 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Быстрая пастила представляет собой легкий десерт, который готовится без термической обработки. Это лакомство отличается нежной текстурой и натуральным яблочным вкусом без лишних добавок. Сочетание фруктового пюре и желирующих компонентов создает полезную и вкусную альтернативу магазинным сладостям.

Для приготовления потребуется: 1,5 кг яблок, 100 мл воды, 70 г желатина. Яблоки очищают от кожуры и семян, нарезают кусочками и тушат с добавлением воды до мягкости. Полученную массу измельчают блендером до однородного пюре. Желатин заливают небольшим количеством холодной воды для набухания, затем растапливают на водяной бане до полного растворения. Теплое яблочное пюре смешивают с растопленным желатином до однородности. Массу выливают в форму, застеленную пергаментом, и разравнивают. Убирают в холодильник на 4–6 часов для полного застывания. Секрет успеха заключается в тщательном перемешивании пюре с желатином — это гарантирует равномерную текстуру без комочков. Готовую пастилу нарезают полосками или кубиками. Хранят десерт в холодильнике в герметичной емкости.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

Дмитрий Демичев
Д. Демичев
