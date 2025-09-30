Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 05:46

Рулет с творогом и вареньем: готовится элементарно из доступных продуктов

Этот рулет из слоеного теста с творогом и вареньем станет спасением, когда нужно быстро приготовить впечатляющий десерт к чаю. Он выглядит по-праздничному эффектно, но готовится элементарно и из доступных ингредиентов!

Рецепт: разморозьте 500 г готового слоеного теста, раскатайте в прямоугольный пласт толщиной 5 мм. Для начинки смешайте 300 г творога с 1 яйцом, 3 ст. л. сахара и ванилином, равномерно распределите по тесту, оставив 2 см с одного края. Сверху полейте 150 г густого варенья (вишневого, абрикосового или смородинового). Аккуратно сверните рулет, начиная со стороны с начинкой, защипните края и шов. Смажьте взбитым яйцом, посыпьте сахаром или орехами и выпекайте при 200 °C 20–25 минут до золотистой корочки.

Дайте рулету немного остыть перед нарезкой. Вкус рулета получается идеально сбалансированным: хрустящее слоеное тесто с маслянистыми нотками сочетается с нежной творожной начинкой, а варенье добавляет яркую фруктовую кислинку и сочность.

Ранее стало известно, как приготовить насыпной шоколадный пирог с творогом: не нужно ничего раскатывать.

