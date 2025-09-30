Яблочное суфле со сливами! Все дары моего сада в одном противне! Не отличить от шарлотки. Только нежнее!

Это суфле я готовлю, когда хочется чего-то воздушного и нежного, но без долгой возни с тестом. Оно напоминает шарлотку, только вкус получается интереснее и изысканнее! Яблоки дают легкую кислинку, а сливы добавляют сочности и сладости. Суфле получается таким воздушным, что буквально тает во рту. Это идеальный десерт к вечернему чаю, который готовится всего за полчаса. Дети от него просто без ума!

Нам понадобится: 2 яблока, 5–6 слив, 4 яйца, 150 г сахара, 100 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка ванилина. Духовку разогреваем до 180 °C. Форму смазываем маслом и присыпаем мукой.

Яблоки и сливы моем, чистим от кожуры и косточек. Режем фрукты небольшими кубиками. Отделяем белки от желтков. Желтки растираем с сахаром и ванилином до светлой массы.

Добавляем к желткам муку с разрыхлителем, аккуратно перемешиваем. Вмешиваем фрукты. Белки взбиваем в крутую пену и осторожно вводим в тесто. Выливаем массу в форму и выпекаем 25–30 минут. Не открываем духовку первые 20 минут! Подаем слегка остывшим.

