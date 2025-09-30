Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 10:30

Яблочное суфле со сливами! Все дары моего сада в одном противне! Не отличить от шарлотки. Только нежнее!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Это суфле я готовлю, когда хочется чего-то воздушного и нежного, но без долгой возни с тестом. Оно напоминает шарлотку, только вкус получается интереснее и изысканнее! Яблоки дают легкую кислинку, а сливы добавляют сочности и сладости. Суфле получается таким воздушным, что буквально тает во рту. Это идеальный десерт к вечернему чаю, который готовится всего за полчаса. Дети от него просто без ума!

Нам понадобится: 2 яблока, 5–6 слив, 4 яйца, 150 г сахара, 100 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка ванилина. Духовку разогреваем до 180 °C. Форму смазываем маслом и присыпаем мукой.

Яблоки и сливы моем, чистим от кожуры и косточек. Режем фрукты небольшими кубиками. Отделяем белки от желтков. Желтки растираем с сахаром и ванилином до светлой массы.

Добавляем к желткам муку с разрыхлителем, аккуратно перемешиваем. Вмешиваем фрукты. Белки взбиваем в крутую пену и осторожно вводим в тесто. Выливаем массу в форму и выпекаем 25–30 минут. Не открываем духовку первые 20 минут! Подаем слегка остывшим.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

шарлотки
рецепты
яблоки
сливы
завтраки
выпечка
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыт тайный план Евросоюза по Украине и Молдавии
Российский вратарь назвал фаворита матча «Кайрат» — «Реал»
«Съедят заживо»: названа причина, по которой бойцы ВСУ не поднимают бунт
«Вся страна устала от ее хамства»: ветеран Афганистана о Пугачевой
Жители российского города делятся кадрами первого снега
Президент Польши назвал дух русофоба своим главным советником
В Донбассе уничтожен полковник полиции Украины из бригады «Лють»
В Госдуме объяснили, почему «Ленфильм» передадут в собственность Петербурга
Подозреваемого ФРГ в причастности к теракту на «Северных потоках» задержали
Пенсионерка из Томска обманула мошенников
Лавров заявил о выступлении Путина на конференции клуба «Валдай»
Российский вратарь рассказал о развитии футбола в Казахстане
Ледяные дожди и снежная каша под ногами: прогноз погоды в Москве в октябре
Жителя Крыма условно осудили за призыв к убийству русских в мессенджере
Киев уличили в отказе от поиска диалога и выборе милитаристского пути
Попросился в туалет: курьер-мигрант обманом пытался соблазнить школьницу
Подавший на Пугачеву в суд адвокат объяснил, почему направил два иска
В Кремле ответили на угрозы Киева по поводу дальнобойных ударов
Путин обратился с наилучшими пожеланиями к президенту Абхазии
В Кремле заявили, что на фронте бравады со стороны Киева нет
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.