Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 13:25

В Донбассе уничтожен полковник полиции Украины из бригады «Лють»

МВД Украины: в ДНР уничтожен полковник Табала из бригады «Лють»

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Донбассе в ходе боевых действий был ликвидирован полковник Национальной полиции Украины Андрей Табала, служивший в штурмовой бригаде ВСУ «Лють», сообщили в Министерстве внутренних дел республики. Офицер занимал должность, связанную с тыловым обеспечением, однако это не уберегло его от гибели.

Карьерный путь Табалы начался в подразделениях уголовного розыска, где он работал на территории Сумской и Киевской областей. Впоследствии полицейский возглавил управление внутренних дел в Деснянском районе столицы Украины.

Позднее офицер был переведен в департамент, специализирующийся на противодействии незаконному обороту наркотиков. На этой должности он участвовал в расследовании ряда особо тяжких преступлений.

После начала формирования на базе МВД штурмовой бригады «Лють» полковник Табала вступил в ее ряды. В данном подразделении он занимал пост старшего инспектора, отвечающего за тактико-специальную подготовку личного состава. Сообщается, что офицер погиб во время выполнения задач в Донецкой Народной Республике.

Ранее стало известно, что в результате ракетного удара по городу Волчанску в Харьковской области ликвидировано более 20 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Среди уничтоженных военных присутствовал офицерский состав противника. В МО РФ данную информацию не комментировали.

Украина
Россия
ДНР
военнослужащие
смерти
спецоперация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Росгвардейцев арестовали в Северной Осетии по делу о взяточничестве
Заодно с Пугачевой? Предала РФ, получает гроши: где сейчас Хаматова
Покушение на Павла Дурова: кто пытался отравить, как выжил, что известно
Стало известно, как избежать иска от соседей за кондиционер
«Тяжело забыть»: Дуров допустил, что его пытались отравить семь лет назад
Автомобиль вспыхнул рядом с магазином в Краснодаре
Кипр остановил прием заявок на визу в Россию
Народная артистка России скончалась в Саратове
«Мухи не обидит»: знакомые убийцы банковской служащей рассказали о нем
Убивал русских в Афганистане: как расист и русофоб возглавил МИД Польши
«Реал» разгромил «Кайрат» в очередном туре ЛЧ
Штурмовавший Капитолий «шаман» подал иск против Трампа
Побывавший в российском плену солдат ВСУ погиб в зоне СВО
Украине «выдали» военную роль для членов НАТО
Украинский кол-центр мошенников попал под воздушный удар
На останках бойца ВСУ под Курском нашли неожиданные документы
Настоящая Испания на вашей кухне — рецепт паэльи
Осторожно, вызывает привыкание! Секрет самого освежающего гаспачо
В Липецке три школы ввели дистанционный режим из-за вспышки ОРВИ
Женщина отпраздновала 105-летие любимым бургером с картофелем фри
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.