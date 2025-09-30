В Донбассе уничтожен полковник полиции Украины из бригады «Лють» МВД Украины: в ДНР уничтожен полковник Табала из бригады «Лють»

В Донбассе в ходе боевых действий был ликвидирован полковник Национальной полиции Украины Андрей Табала, служивший в штурмовой бригаде ВСУ «Лють», сообщили в Министерстве внутренних дел республики. Офицер занимал должность, связанную с тыловым обеспечением, однако это не уберегло его от гибели.

Карьерный путь Табалы начался в подразделениях уголовного розыска, где он работал на территории Сумской и Киевской областей. Впоследствии полицейский возглавил управление внутренних дел в Деснянском районе столицы Украины.

Позднее офицер был переведен в департамент, специализирующийся на противодействии незаконному обороту наркотиков. На этой должности он участвовал в расследовании ряда особо тяжких преступлений.

После начала формирования на базе МВД штурмовой бригады «Лють» полковник Табала вступил в ее ряды. В данном подразделении он занимал пост старшего инспектора, отвечающего за тактико-специальную подготовку личного состава. Сообщается, что офицер погиб во время выполнения задач в Донецкой Народной Республике.

Ранее стало известно, что в результате ракетного удара по городу Волчанску в Харьковской области ликвидировано более 20 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Среди уничтоженных военных присутствовал офицерский состав противника. В МО РФ данную информацию не комментировали.