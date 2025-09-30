Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 14:23

Муж убитой сотрудницы банка в Москве пытался отомстить преступнику

Муж убитой сотрудницы банка в Москве явился на место преступления с пистолетом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве супруг сотрудницы банка, убитой коллегой на рабочем месте, прибыл на место преступления с пистолетом с целью расправы над предполагаемым убийцей, передает Telegram-канал «112». На опубликованных кадрах видно, как сотрудники полиции пытаются удержать и обезоружить мужчину.

По словам очевидцев, разъяренный супруг представлял непосредственную угрозу для задержанного. Правоохранители предотвратили возможную самосудную расправу над коллегой, который ранее был задержан по подозрению в убийстве женщины. Инцидент произошел вскоре после обнаружения тела женщины с ножевым ранением в помещении банка.

Ранее пресс-служба прокуратуры Москвы сообщила, что убийство сотрудницы банка могло быть совершено ее коллегой на почве личных неприязненных отношений. Также ведомство опубликовало кадры с места происшествия. Известно, что жертвой преступника стала его бывшая начальница. В качестве орудия преступления мужчина выбрал небольшой нож. На фотографиях видны лужи крови. Судя по всему, нападение произошло прямо на рабочем месте.

убийства
Москва
банки
женщины
коллеги
