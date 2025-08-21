Завтрак-пятиминутка в микроволновке! Обалденный банановый кекс на 1 яйце! Этот воздушный кексик с насыщенным банановым вкусом станет вашим любимым десертом, когда хочется сладкого без лишних калорий. Быстро, просто и невероятно вкусно!
Ингредиенты
- Яйцо — 1 шт.
- Банан — 1 шт.
- Кефир/йогурт — 100 мл
- Рисовая мука — 20 г
- Сода — 2 г
- Подсластитель — по вкусу
Приготовление
- Разомните банан вилкой до состояния пюре. В кефир добавьте соду и размешайте до пены. Смешайте размятый банан, яйцо, кефир, подсластитель и муку до однородной массы.
- Перелейте в кружку или силиконовую форму, готовьте в микроволновке 4–4,5 минуты на средней мощности (следите, чтобы тесто не убежало).
Ранее мы готовили некалорийный кекс с орехами. Нужны одна морковка, сметана и немного муки!