Завтрак-пятиминутка в микроволновке! Обалденный банановый кекс на 1 яйце

Завтрак-пятиминутка в микроволновке! Обалденный банановый кекс на 1 яйце

Завтрак-пятиминутка в микроволновке! Обалденный банановый кекс на 1 яйце! Этот воздушный кексик с насыщенным банановым вкусом станет вашим любимым десертом, когда хочется сладкого без лишних калорий. Быстро, просто и невероятно вкусно!

Ингредиенты

Яйцо — 1 шт.

Банан — 1 шт.

Кефир/йогурт — 100 мл

Рисовая мука — 20 г

Сода — 2 г

Подсластитель — по вкусу

Приготовление

Разомните банан вилкой до состояния пюре. В кефир добавьте соду и размешайте до пены. Смешайте размятый банан, яйцо, кефир, подсластитель и муку до однородной массы. Перелейте в кружку или силиконовую форму, готовьте в микроволновке 4–4,5 минуты на средней мощности (следите, чтобы тесто не убежало).

Ранее мы готовили некалорийный кекс с орехами. Нужны одна морковка, сметана и немного муки!