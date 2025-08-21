Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 21:00

Завтрак-пятиминутка в микроволновке! Обалденный банановый кекс на 1 яйце

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Завтрак-пятиминутка в микроволновке! Обалденный банановый кекс на 1 яйце! Этот воздушный кексик с насыщенным банановым вкусом станет вашим любимым десертом, когда хочется сладкого без лишних калорий. Быстро, просто и невероятно вкусно!

Ингредиенты

  • Яйцо — 1 шт.
  • Банан — 1 шт.
  • Кефир/йогурт — 100 мл
  • Рисовая мука — 20 г
  • Сода — 2 г
  • Подсластитель — по вкусу

Приготовление

  1. Разомните банан вилкой до состояния пюре. В кефир добавьте соду и размешайте до пены. Смешайте размятый банан, яйцо, кефир, подсластитель и муку до однородной массы.
  2. Перелейте в кружку или силиконовую форму, готовьте в микроволновке 4–4,5 минуты на средней мощности (следите, чтобы тесто не убежало).

Ранее мы готовили некалорийный кекс с орехами. Нужны одна морковка, сметана и немного муки!

кефир
кексы
простой рецепт
похудение
десерты
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В зоне СВО ликвидировали высокопоставленного украинского подполковника
«Интрига»: депутат Колесников о месте встречи Путина и Зеленского
Дочь Орнеллы Мути захотела получить российский паспорт
Группа добровольцев из Чечни отправилась в зону СВО
Площадь пожара в Крыму заняла семь тысяч гектаров
СМИ сообщили о чистках в ЦРУ из-за доклада о России
Киркоров рухнул на сцене «Новой волны»
Выросло число пострадавших при атаке ВСУ на Енакиево
Офис Зеленского старается отговорить Залужного от участия в выборах
Пауки-осы пугают москвичей: так ли они опасны, как выглядят. Главные факты
Вучич анонсировал встречу с Путиным
Названа первая противница теннисистки Андреевой на US Open
Хуситы ударили по двум судам из-за одной необычной причины
Названа причина, по которой Трамп решил на время отстраниться от Украины
Пол Маккартни подготовил сюрприз для поклонников группы The Beatles
Популярный российский блогер похвастался визой в США
Охотничья собака разодрала лицо трехлетнему ребенку
Дочь забеременела от отца-насильника
«Ручные собачки»: в Госдуме дали резкую оценку европейским элитам
Нетаньяху прибыл в Газу, чтобы утвердить план по разгрому ХАМАС
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта
Общество

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.