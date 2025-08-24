Кабачки, как ананасы, на зиму! Маринуем кольцами в литровых банках — хит!

Если вы хотите удивить гостей и семью необычной заготовкой, которая поражает воображение, этот рецепт для вас! Эти кабачки, маринованные в ананасовом соке, по вкусу и текстуре практически неотличимы от настоящих ананасов. Они станут изюминкой вашего зимнего стола — идеальная добавка к десертам, начинка для пирогов или самостоятельная легкая закуска.

Возьмите 3 килограмма молодых кабачков с нежной кожицей. Тщательно вымойте их, очистите от кожуры и нарежьте кольцами толщиной около 1,5 см. Аккуратно удалите сердцевину с семенами, чтобы получились аккуратные «бублики» — эту мякоть можно использовать для рагу или икры.

В кастрюле приготовьте сироп: смешайте 2 литра ананасового сока, 500 граммов сахара и 2 столовые ложки ванильного сахара. Доведите до кипения, помешивая, пока сахар полностью не растворится. Опустите кабачковые кольца в кипящий сироп, убавьте огонь до минимального и томите 30 минут, периодически аккуратно помешивая.

Добавьте 2 чайные ложки уксуса, осторожно перемешайте и снимите с огня. Горячие кабачковые кольца разложите по стерильным банкам, залейте ароматным сиропом и сразу закатайте. Переверните банки крышками вниз, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания. Эта заготовка поразит вас своим тропическим вкусом и нежностью!

