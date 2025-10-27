Салат «Райский краб» с кукурузой: обалденный вариант за 10 минут и без надоевшего риса и огурца

Салат «Райский краб» с кукурузой: обалденный вариант за 10 минут и без надоевшего риса и огурца

Салат «Райский краб» с кукурузой: обалденный вариант за 10 минут и без надоевшего риса и огурца. Этот нежный и сочный салат с крабовыми палочками, ананасами и консервированной кукурузой готовится быстрее, чем закипает чайник, а вкус у него просто божественный! Уверена, ваши гости будут в полном восторге!

Для этого райского угощения нам понадобится: 200 г нежных крабовых палочек, 5 вареных яиц, 180 г твердого сыра, 150 г консервированных ананасов, 1 банка консервированной кукурузы, 1 зубчик чеснока, 1 банка маринованных креветок, майонез по вкусу.

Для начала подготавливаем все ингредиенты: нарезаем крабовые палочки небольшими кубиками, измельчаем вареные яйца, натираем сыр на средней терке. Сочные кусочки ананаса режем помельче, а чеснок пропускаем через пресс. С креветок сливаем рассол — и они готовы к использованию! Все ингредиенты смешиваем с майонезом, и вуаля — наш тропический рай готов! Подавать можно как на каждый день, так и на праздничный стол. Салат получается таким красивым и аппетитным, что его не стыдно поставить даже на самый изысканный стол.

Ранее мы готовили салат, который улетает со стола быстрее всех новомодных. Слоеный шпротный салат — железобетонно понравится всем гостям.